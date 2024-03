Así se anunció hace décadas el Eclipse Solar Total de este 2024

A decir del presidente del Grupo Astronómico BACAB, Ernesto Cobos González, es meramente suerte que en Durango sea el mejor lugar para observar el Eclipse Solar Total del próximo 8 de abril del 2024. “Suerte, es suerte nada más, nos tocó que pasara por aquí, que la luna y el sol se juntaran y dijeran ‘me voy a alinear exactamente arriba de Nazas’, no hay un por qué, es un azar”.

Te puede interesar leer: Espectacular cielo de Durango permitirá una visión más transparente del Eclipse Solar

En Durango, en el año 1923 hubo otro eclipse de este tipo, y otros anteriores, “sí ha habido más, y habrá más, pero van a pasar muchos años”. Por ejemplo, especialistas señalan que en el año 2131 habrá un fenómeno más, el cual cubrirá todo el estado.

El medio de comunicación impreso de Ohio, Estados Unidos, anunció en 1970 que Norteamérica y Centroamérica presenciarían un Eclipse Solar Total el 8 de abril de 2024 / Foto: Cortesía

En ese sentido, circula en las redes sociales una fotografía de una portada de periódico, en la cual se lee cómo hace muchas décadas ya se anunciaba este próximo Eclipse Solar Total.

➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp

“Millones ven el eclipse; próxima presentación en 2024”, se lee en la portada de un periódico estadounidense, la cual ahora es viral. Aseguran que se trata de una predicción del año 1970, y que a varias décadas después, está a punto de hacerse realidad.

Doble Vía ¡Atención! Conoce las cosas importantes que pasarán en este 2024





El medio de comunicación impreso de Ohio, Estados Unidos, anunció en 1970 que Norteamérica y Centroamérica presenciarían un Eclipse Solar Total el 8 de abril de 2024. Así, 54 años después, se cumple aquella noticia.

El estado de Durango posee un cielo limpio, lo que resulta ser una buena herramienta para observar bajo una visión más transparente el Eclipse Solar Total.

“Su cielo es espectacular, no tiene casi nada de contaminación, eso va a hacer que se tenga una visión muy transparente de algo que en otros lugares no se va a ver así, no se puede. Durango tiene las cualidades necesarias para poder observar perfectamente el eclipse”: Cobos González.