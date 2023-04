Conductora de autobús baja a pasajero borracho por acosarla (Video)

El transporte público es uno de los escenarios donde se pueden presenciar momentos incómodos ya que en este, se encuentran distintos tipos de pasajeros, sin embargo esto suele ser una de las grandes problemáticas con las que los conductores tienen que lidiar a diario, especialmente los que trabajan durante el noche o madrugada.

Tal fue el caso de una conductora de un camión del transporte público que bajó a uno de sus pasajeros, ya que este se encontraba en estado de ebriedad, y quien de un momento a otro comenzó a acosarla.

El hecho ocurrió durante la madrugada del pasado jueves 22 de abril durante la madrugada, en Barcelona, España, y todo quedó registrado a través de un TikTok que ya cuenta con más de un millón de reproducciones, en donde se aprecia cómo la conductora trata de sacar al pasajero a la fuerza, debido a las faltas de respeto hacía ella.

“Estoy hasta la mismísima polla de vos, lo que yo estoy haciendo es que me respetes. Te he pedido, por favor, que te sientes y te he pedido que te calles y sigues con las mismas. No me hace falta llamar a la policía y perder aquí 20 minutos, yo y ellos”, se escucha decir a la conductora.

Después de que la mujer le pidió que bajara del camión pero este se negaba, mientras que la conductora le explicó que por su culpa el resto de personas que iban a bordo del transporte se estaban retrasando, así como ella no iba a tenerle más paciencia por el supuesto acoso.

“Luego si quieres te pones a llorar y a llamarle guapa al de atrás. Que te vendrá un hombre de 50 años y llámale guapa a él”, mencionó la conductora.

Sin embargo una de las pasajeras que se encontraban en el camión invitó al sujeto a bajarse del transporte para que la conductora pudiera retomar la ruta, y ante esta presión, el hombre terminó cediendo y abandonando el vehículo.

Usuarios de TikTok aplaudieron la respuesta de la conductora, ya que a pesar de que se trataba de un pasajero, las faltas de respeto no debían aceptarse en ninguna situación.