¿Conoces los videojuegos con personajes representativos de la comunidad LGBTQ+?

Junio es un mes dedicado a celebrar el orgullo LGBTQ+, y la industria de los videojuegos no se queda atrás en esta conmemoración. A lo largo de los años, los videojuegos han evolucionado, no solo en términos de gráficos y jugabilidad, sino también en la representación y visibilidad de diversas identidades y orientaciones.

La inclusión de personajes LGBTQ+ en los videojuegos no solo enriquece las historias y ofrece una mayor diversidad de experiencias, sino que también proporciona a los jugadores LGBTQ+ la oportunidad de verse reflejados en los medios que consumen. A continuación, exploramos algunos de los títulos más destacados que han contribuido a esta representación positiva y significativa dentro del mundo de los videojuegos.

Baldur’s Gate 3 tomó al mundo por sorpresa, convirtiéndose rápidamente en uno de los mejores juegos de los últimos años. Gracias a su excelente sistema de juego y su historia cautivadora, ha recibido numerosos premios desde su lanzamiento a mediados de 2023, incluyendo el juego del año. En los Gayming Awards 2024, fue nominado en cinco categorías, destacándose como uno de los mejores juegos con temas LGBTQ+ de 2023. En este juego, los jugadores pueden entablar romances con cualquier compañero, independientemente de su género o raza.

El estudio francés The Game Bakers nos deleitó a finales de 2020 con Haven, un RPG inusual que nos pide sobrevivir en un planeta controlando a Yu y Kay, dos amantes en busca de un destino juntos. En Haven, los jugadores pueden elegir parejas del mismo sexo como protagonistas. Lo que hace especial a este juego es su modo multijugador, que permite a dos personas controlar por separado a los miembros de la pareja. Al comienzo del juego, se puede elegir si Yu y Kay son una pareja heterosexual, gay o lesbiana.

The Last of Us es un shooter aclamado que se ha convertido en uno de los mejores juegos de la historia. Una de sus protagonistas es Ellie, quien además de luchar por sobrevivir en un mundo apocalíptico, también lucha por el amor libre. En The Last of Us: Left Behind, Ellie tiene una aventura romántica con su compañera Riley. En The Last of Us Part II, comparte su amor con Dina. Además, en la primera parte del juego, se presenta a Bill y Frank, una de las primeras parejas abiertamente homosexuales en los videojuegos.

Celeste es un exitoso videojuego independiente de plataformas protagonizado por Madeline, una mujer trans que debe escalar una montaña casi eterna en busca de su verdadero yo. Esta narrativa no es casualidad, sino una retrospectiva de la vida de su creadora, Maddy Thorson, quien volcó sus dudas y búsqueda personal sobre su identidad de género en el personaje de Madeline.

En Thirsty Suitors, los jugadores toman el papel de Jala, una joven bisexual indoamericana de padres inmigrantes, que regresa a su pueblo natal para confrontar a su familia, su hermana y sus ex. La historia revela que, a los 21 años, Jala se escapó con su novia, la hija del alcalde, convirtiéndose en la oveja negra del pueblo.

Overwatch es un conocido FPS multiplataforma y uno de los más jugados entre los jóvenes. Entre sus personajes seleccionables se encuentra Tracer, quien se identifica como lesbiana y se ha convertido en un ícono LGBTQ+. Otro personaje es Jack Morrison, alias "Soldado 76", quien tuvo que dejar atrás a su novio para luchar por la paz de la tierra.

Life is Strange es una franquicia de videojuegos que destaca por su representación LGBTQ+ y su enfoque en la diversidad e inclusión. Desde el primer juego, personajes como Max, Chloe y Rachel muestran cómo el amor puede tener muchas formas. El jugador decide el camino romántico de los protagonistas sin restricciones ni ataduras. Lo mismo ocurre con Sean en Life is Strange 2 y Steph y Alex Chen en Life is Strange: True Colors.

La aventura narrativa Tell Me Why es otro juego de los creadores de Life is Strange. Su protagonista, Tyler Ronan, es un hombre trans que explora su pasado junto a su hermana gemela, y el jugador decide su destino amoroso. un dato a destacar es que el actor de doblaje de Tyler, August Aiden Black, también es un hombre trans.





Doble Vía ¿Qué videojuegos no te puedes perder este mes de junio?

Estos son solo algunos ejemplos de la creciente representación LGBTQ+ en los videojuegos. A medida que la industria avanza, cada vez más estudios y desarrolladores reconocen la importancia de la inclusión y la diversidad en sus narrativas. La presencia de personajes LGBTQ+ en los videojuegos no solo valida las experiencias de muchos jugadores, sino que también enriquece las historias y expande el alcance cultural de estos medios.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





La inclusión de temas LGBTQ+ no solo refleja una mayor apertura y aceptación social, sino que también desafía a los jugadores a empatizar y comprender diferentes perspectivas. Con cada año que pasa, esperamos ver aún más personajes y tramas que celebren la diversidad, fomentando un entorno de juego más inclusivo y representativo para todos.