Hablemos del suicidio: un problema social en Durango

El suicidio, es un tema que no solo afecta a las familias y amigos de quienes deciden quitarse la vida, es un problema social y de salud, que preocupa y del que todos somos parte, para lo que es necesario disminuir factores de riesgo, y dar prioridad a la atención de la salud mental.

Al ser el suicidio, la segunda causa de muerte en México entre personas de 14 a 29 años, de acuerdo al Observatorio Nacional del Suicidio, un fenómeno que difícilmente se podrá comprender, pero se pueden tener herramientas para ir afrontando el día a día, En El Consultorio, el psicólogo criminal, Joshua Emmanuel Delgado Quiñones, apunta que mucho tiene que ver con el desarrollo de las relaciones interpersonales, pero en general son diversos factores de riesgo.









¿Cuáles son las señales de alerta de suicidio?

Muchas amenazas o pensamientos suicidas, con frases de “me voy a suicidar” “quisiera morirme”, usualmente son provocadas al no encontrar un propósito de vida, a sentir que no se es suficientemente feliz, o que no hay solución a los problemas, pero también puede ser solo un problema que está en la mente y requiere atenderse, porque deriva pensamientos catastróficos.

Con el tema de la pandemia por la Covid-19, se agravaron problemas de salud mental, mucha gente quedo sin empleo, proyectos se quedaron sin realizar, entonces cuando alguien está pasando una crisis en su vida, por empleo, economía, o cualquier tema, y siente que no tiene acompañamiento, en lugar de acercarse o buscar ayuda, se aísla y no siempre lo quiere comunicar.

Al no tener un núcleo familiar, o un apoyo cercano, las redes sociales, son tomadas por algunas personas como espacio de desahogo, comienzan a expresar o hacer publicaciones respecto a cómo se sienten, incluso en un caso favorable se llegó a rescatar a una persona que se despidió por sus redes sociales, pues tenía la ideación suicida, pero se le pudo apoyar a tiempo.

Pero también, el uso excesivo de celular, es algo que también está provocando otro tipo de situaciones, porque se siente que “no se puede vivir sin el celular”, y provoca ansiedad no tenerlo, “hemos hecho de las redes sociales, el sustituto de la autoestima”, sentimos que en las redes tenemos que encontrar lo que falta en casa, el apoyo con nuestro círculo primario.

Con las redes sociales, se está en constante búsqueda de la aprobación de las demás personas, porque a veces el mismo aislamiento provoca la dependiendo de las redes, más que el cuidado de uno mismo.









¿Qué opciones existen?

El especialista considera que la terapia psicológica no va a dar la solución a todos los problemas, pero sí es algo que vale la pena iniciar, sobre todo para conocernos y aplicar la resiliencia o capacidad para afrontar las situaciones de la vida, además de buscar una red de apoyo cercana, se requiere agotar todos los recursos posibles para mejorar y atender la salud mental.

Pide SEED plazas para psicólogos: Rubén Calderón / | Foto: archivo | El Sol de México

Reconoció que por el costo, muchas veces la terapia sigue siendo algo de privilegio, pero si no se tiene las posibilidades de acudir, se pueden utilizar otros actividades, practicar un deporte, platicar con alguien de cómo te sientes, hacer cosas que te gustan, y todo lo que sea necesario para conocerse uno mismo.

Línea de ayuda para personas con pensamientos suicidas

Sobre el tema de los suicidios, en reiteradas ocasiones, el Instituto de Salud Mental del Estado de Durango (ISMED), asevera que por cada suicidio consumado ocurren 20 ó 30 intentos.

Además, esa dependencia estatal también hace un llamado a las personas que tengan dichos pensamientos a solicitar ayuda y lo pueden hacer a través del 911, en donde les brindan ayuda de inmediato y posteriormente les dan seguimiento psicológico, pues en la mayoría de los casos son problemas de salud mental que atendiéndolos se puede superar.