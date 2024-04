Día del Niño: Así eran los retratos infantiles hace décadas

Dicen que una imagen vale más que mil palabras, y enseguida éstas pasan a ser parte de los recuerdos familiares. No hay hogar mexicano que no tenga un cúmulo de fotografías –impresas o digitales-, las cuales dan muestra de los momentos vividos, pero también aterrizan sobre el crecimiento que se ha tenido, y se deja claro que el tiempo no se puede detener.

Es sobre todo a los niños de la casa a quienes se les toman más fotografías, profesionales o con las posibilidades que a lo largo de la historia se han tenido en casa. O bien, cuando eran fechas especiales por cumpleaños, o bien, por sacramentos como bautizo y más.

También eran famosas las imágenes de toda la familia completa, con los padres al centro y sentados, y los hijos a los costados, teniendo una formación que resultaba estética para la foto.

Dicen que una imagen vale más que mil palabras, y enseguida éstas pasan a ser parte de los recuerdos familiares / Foto: Cortesía Durango Antiguo

Así como todo va cambiando, también ha sucedido en las imágenes, pues es totalmente diferente el estilo, temática y forma en que se tomaban las fotos hace décadas, a como se toman el día de hoy, cuando se utilizan más detalles y agregados, con pasteles, globos, disfraces y mucho más.

A través de las redes sociales se han compartido fotografías que datan de hace muchos años atrás, incluso décadas, y que enseñan a las nuevas generaciones cómo era antes tomarse un retrato.

¿Te ha tocado ver en casa de tus papas o abuelitos alguna fotografía de retrato infantil antiguo?, de ser así, entonces quizá no te resultarán extrañas las siguientes imágenes. Las fotografías antiguas muestran a menores con atuendos con olanes, vestidos atractivos, los niños incluso con sombrero. Claramente algo muy diferente, pues la moda también ha tenido su actualización año con año.

En un inicio se les retrataba de una manera más seria, mirando a la cámara, y en una pose considerada formal, y en donde era difícil que tuvieran una sonrisa, aunque los retratos infantiles fueron evolucionando en poco tiempo a principios del siglo XX, cuando ya salían niños jugando y con elementos como pelotas, triciclos, etc.

