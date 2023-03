Joven encuentra carta con mensaje que le escribió su abuelita antes de morir

En redes sociales se viralizó una tierna historia de amor entre una abuela y su nieta, la cual ha conmovido a miles de internautas alrededor del planeta.

Esto luego de que una joven, tras varios años, descubriera un tierno mensaje que le escribió su abuelita antes de fallecer, el cual por supuesto compartió en su cuenta de Twtitter.

La usuaria identificada como @emimimipietra compartió un detalle de su abuela que la hizo llorar de la alegría y nostalgia. Lo que además provocó que usuarios de internet recordaran sus propias historias con sus abuelos.

Emilia público una fotografía en la que se observa una carta escrita en una hoja de una libreta, en su post señala que a un año del fallecimiento de su abue, encontró un mensaje que le dejó previo a morir.

Hoy se cumple un año de su partida. Me puse a chusmear sus fotos, cartas y me encontré con esta hoja.

Cuando me iba de su casa a la siesta la saludaba en un papel para no despertarla y ella decidió dedicarme esas palabras.

“Hoy se cumple un año de su partida. Me puse a chusmear sus fotos, cartas y me encontré con esta hoja”, escribió en su tuit.

Asimismo compartió que años atrás ella solía escribirle a su abuelita para despedirse mientras dormía y así no despertarla cuando se iba de la casa. Lo que no sabía era que Rosita (como le decía de cariño) le había contestado en la misma hoja.

“Cuando me iba de su casa a la siesta la saludaba en un papel para no despertarla y ella decidió dedicarme esas palabras. ¿Lloré todo el día? Sí”, indicó Emilia.

“Mimi, mi niña bonita, mi pequeña flor, rescatas mi alma de todo dolor. Solo la alegría de poder oír tus llantos mañosos, tu soñar feliz, me dice, mi nena, que valió la pena vivir. Abuela”.

Ya que estamos dejo una foto de lo más lindo de mi vida.

Este enternecedor tuit seguramente provocó que más de un lector derramara una lágrima. Por ello la joven agregó un último mensaje para exhortar a los internautas a apreciar a las personas en vida.

"Abracen a sus abuelas/os no los saluden en un papel que los van a extrañar toda su vida", escribió Emilia además de compartir una fotografía de la boda de sus abuelos.