Mujer dona riñón a su jefa, la despide por faltar al trabajo tras recuperación

Tener una buena relación con tu jefe no siempre es fácil. No depende de nosotros elegir la personalidad o forma de trabajar del que manda, pero sí cómo reaccionamos para mejorar dicha relación.

Sin embargo, hay ocasiones en la que la relación de empleado a jefe llega a ser muy íntima, tanto que hay casos de quienes se convierten en mejores amigos y hasta en pareja.

Así le ocurrió a una mujer estadounidense, quien brindó algo más que su amistad a su jefa. El caso se popularizó tanto que actualmente es tendencia en redes sociales, esto luego de que revelara la noble acción que hizo por su jefa y la manera en la que esta le pagó.

Jackie Brucka, de 61 años de edad, es la jefa en cuestión, quien recibió la donación de un órgano por parte de una de sus empleadas, pero lejos de agradecerle el acto la despidió por faltar un día tras someterse a la complicada cirugía.

Debbie Stevens, originaria de Long Island, Nueva York, quien relató su terrible historia. Según su testimonio, su jefa se encontraba severamente enferma, por lo que ella decidió donarle un riñón para que pudiera sobrevivir, esto debido a que la mujer estaba en una lista de espera, donde había más de 20 mil pacientes.

Por lo que la empleada optó por realizar una buena acción y ayudar a su jefa sometiéndose a una cirugía de trasplante de riñón, de la cual posteriormente necesitaba descansar para recuperarse.

Sin embargo esto no le importó a la jefa, pues decidió despedirla, esto debido a que luego de la cirugía Debbie enfrentó complicaciones que la hicieron faltar a su trabajo. Entre sus malestares, la mujer presentaba varios problemas en piernas y en el aparato digestivo.

Jackie le dijo a Debbie que debía despedirla luego de que faltó al trabajo con mucha frecuencia, y aseguró que si no lo hacía otros trabajadores pensarían que había un trato preferencia. "Me dijo 'si no lo hago, pensarán que te doy un trato especial'. Es algo doloroso y horrible. Me sentí traicionada", indicó la empleada.

Los momentos de tensión escalaron a tal grado que el caso tuvo una amplia repercusión mediática y la afectada decidió tomar acciones legales para que la indemnizaran y le devolvieran su órgano. Si bien no se arrepentía de haberlo donado, sí estaba “decepcionada”.

El caso ganó popularidad en redes sociales, donde varios internautas se manifestaron en contra de la empleadora, además comentaron que la mujer debió haber sido más comprensible con su empleada, ya que si ella enfermó fue debido a que se sometió a una cirugía para donarle uno de sus riñones.