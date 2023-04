Mujer lanza vacante para conseguir novio; internautas critican requisitos

No cabe duda que las redes sociales se han vuelto un lugar donde las personas pueden compartirlo todo, desde fotos hasta historias de vida, aunque algunas de ellas resulten un poco peculiares y extravagantes.

Muestra de ello fue lo que hizo July Jinku, quien se se viralizó luego de que publicar una vacante para conseguir novio, pero en esta indica que el afortunado deberá cumplir con varios requisitos, 54 para ser exactos.

Ola wapo 😍 pic.twitter.com/dC7fyM8yhx — 🩷🌸˗ˏˋ𝑱𝒖𝒍𝒚𝐽𝑖𝑛𝑘𝑢ˎˊ˗🌸🩷 (@JulyJinku) December 17, 2022

La usuaria @JulyJinku público en su cuenta de Twitter la convocatoria en la que se muestra los 54 requisitos para todo aquel que aspire a convertirse en su pareja, por lo que como era de esperarse esta peculiar lista llamó la atención de más de una persona en internet que no dudó en reaccionar a la vacante.

Dichos requisitos los distribuyó en tres secciones. Una la llamó principales requisitos, otra fue la segunda prioridad y la última la llamó extras, algo así como las aptitudes que normalmente pediría una vacante laboral.

Entre los principales requisitos que pide es que el candidato hable y domine el inglés, que no quiera tener hijos, que sea consentidor, la mantenga, que apoye los movimientos feministas y LGBT+; confíe plenamente en ella y tenga buen autoestima, entre otros que figuran en esta primer columna.

Por otro lado dentro de la segunda prioridad destacan que el candidato no debe fumar ni tomar, únicamente tiene permitido consumir marihuana, debe gastar en restaurantes caros, no seguir a chicas "sexosas" en redes y sobre todo el candidato debe tener 25 y 35 años de edad.

Sin embargo como extras de su vacante, el interesado en aplicar tiene que contar con automóvil, vivir solo, ser guapo, tener tatuajes o piercings, que no coma carne y tener una familia funcional o en caso de no tenerla, esta familia debe tener dinero. También agregó que este no deberá ser toxico en los videojuegos.

Pero eso no es todo la mujer también pidió en su convocatoria que el candidato debe tener la vasectomía, además de pintarse las uñas y usar vestido.

Bueno aquí lo que ofrezco:

- Católica

- Blanca

- No fumo, no tomo, no me drogo

- Virgen (hasta me llamo María)

- Bonita

- Yo cocino, no me tienes que invitar, te invito yo de mi comida casera

- Me gusta limpiar y tareas del hogar

- Sin tatuajes ni piercings

- Católica, amén 🙏🏻 pic.twitter.com/io3eXhGvRm — 🩷🌸˗ˏˋ𝑱𝒖𝒍𝒚𝐽𝑖𝑛𝑘𝑢ˎˊ˗🌸🩷 (@JulyJinku) April 22, 2023

La publicación de la joven ha desatado varios comentarios de usurarios que consideran que la mujer tiene muy alterada la realidad al publicar dicha vacante, además de recibir burlas denominándola ridícula.

Pero es no terminó ahí pues la joven al ver la respuesta a su publicación, la usuaria respondió los comentario con un listado de cosas que ella ofrece a quien logre cumplir con los requisitos para ocupar el cargo.

En las que se encuentran puntos como ser católica, blanca, no fumar, no tomar, no drogarse, ser virgen, bonita, saber cocinar, gusto por realizar tareas domésticas y no tener tatuajes ni piercings, además adjunto una foto suya.