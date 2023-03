Multan a policía por estacionarse en un lugar prohibido; se queja en redes

En los últimos días se viralizó en TikTok un video en el que se muestra a una policía mientras llora debido a que uno de sus compañeros la infraccionó; además la mujer argumentaba que entre compañeros no se debían hacer eso y pedía a la gente que compartiera el clip.

Te recomendamos: Jorge Zarza realiza videollamada con estudiantes de secundaria de Súchil

El video fue compartido por el usuario @el_gatito_informador, hasta el momento se desconoce el lugar en que ocurrió el hecho. Mientras que las imágenes se observa a la mujer quejándose y grabando a otros elementos debido a que le quitaron la placa de su vehículo particular, insistiendo en "que mala onda que entre compañeros nos hagamos la maldad" , el oficial de transito le replicó que no era su obligación avisarle ni llamarle, pero ella insistía entre sollozos que los compañeros no debían hacerse eso.

La policía comentó que por compañerismo se le debió haber avisado, sin embargo ella tenía que estar enterada que se encontraba violando el reglamento de tránsito y a causa de eso su placa fue retirada.

@el_gatito_informador #chismesito #tiktok #chisme #parati #fypシ #fyp #chismestiktok #chismetime #horadelchisme #omg ♬ original sound - chismesitos de tiktok

Los comentarios de los usuarios desde luego no se hicieron esperar mencionando cosas como: "así se siente pagar $2000 de multa cuando solo ganas $1900 a la quincena", "No es maldad se llama aplicar el reglamento correctamente", "Cuando se lo haces a otra gente no es mala onda".

Doble Vía Exponen a Marco Antonio Regil por difundir información falsa sobre lácteos

También destacaban algunos positivos de quienes felicitaron al oficial que puso la multa diciendo que la ley es para todos y que hacían lo correcto, algunos otros resaltando que era increíble que pensara y sonara tan convencida que por tener uniforme o portar una placa era inmune a la ley.

Día tras día las redes sociales nos dejan experiencias como estas, lo que hace difícil identificar si se trata de una broma o sí ocurrió. Sin embargo las reacciones y el ingenio de los internautas ante estos sucesos nunca queda detrás.