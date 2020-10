Niña muere de hambre; sus padrastros le escondían la comida

En el mundo existen personas crueles e incluso podría decirse que sin corazón, sobre todo cuando se trata de maltrato infantil, el cual alrededor del mundo sigue cobrando la vida de pequeños inocentes.

Recientemente se dio a conocer el caso de una niña en Estados Unidos, el cual llamó la atención por el grado de irresponsabilidad y crueldad con la que la trataban sus padrastros.

Josie Ann Abney de 10 años de edad, falleció durante los primeros días de octubre. La pequeña presentaba signos de desnutrición al grado de que los médicos no podían extraerle sangre para examinar su demacrado estado de salud.

Josie Ann Abney was only 10 when she died. Her adoptive parents have been charged with abuse or neglect of a child. Investigators say it appears Josie starved to death. Salem, Mo residents are coming together tonight to remember her and to draw awareness to child abuse. pic.twitter.com/TPsFqaSqxx — Jeff Bernthal (@JeffBernthal) October 14, 2020

Todo ocurrió cuando la policía de la localidad de Salem, Massachusetts, arribó el pasado 3 de octubre a una casa del condado de Essex, luego de recibir el reporte de que una menor que había perdido el conocimiento.

La pequeña fue intervenida en su hogar y posteriormente la trasladaron al Hospital Salem Memorial. Donde un primer diagnóstico arrojó que la niña presentaba signos desnutrición pues sus niveles de azúcar apenas alcanzaba los 10 miligramos.

Según informó el periódico "The Salem News", los doctores indicaron que la menor estaba severamente deshidratada por lo que fue complicado extraerle sangre.

Por su parte, los policías locales indicaron que la niña parecía “una víctima del Holocausto” al momento en que la encontraron. Señalaron que tenía el cuerpo esquelético y presentaba varios moretones en brazos, piernas y cara.

Tras practicarle la necropsia de ley se indicó que Josie Ann pesaba 17 kilogramos, cuando el peso ideal de una niña de esa edad debe ser mayor a 30 kilogramos. Lamentablemente falleció el 3 de octubre poco antes de las 20:00 horas.

Inmediatamente los padres adoptivos de la niña, Randall Abney y Susan Abney, fueron cuestionados a lo que indicaron que la niña se había negado a comer.

Foto: Cortesía | @chapoisaint

Al hacer esa declaración, la madre sostuvo que no llevó a la pequeña al hospital por temor a que al "qué dirán".

Sin embargo, luego de que la policía realizara investigaciones en el hogar de Josie, se encontraron el refrigerador con un candado para niños. Además, la recámara de la niña solo tenía un colchón en el suelo, una lámpara y un cesto de ropa.

Luego de este hallazgo, Randall y Susan aceptaron su culpa y actualmente se encuentran en la cárcel del condado Dent acusados por abuso y negligencia que derivó en la muerte de la niña.

Ambos volverán a los juzgados a finales de este mes. La niña fue enterrada el pasado martes 13 de octubre. Pero hasta el momento se desconoce por qué actuaron de esta forma los padrastros.

El reportero Jeff Bernthal documentó las protestas a través de su cuenta de Twitter. Y es que cuando ocurrió el hecho cientos de personas salieron a las calles para exigir justicia en el caso.