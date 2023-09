¿Por qué no debes ver el Eclipse Solar sin protección?

El próximo 14 de octubre se registrará un Eclipse Solar, que será visible en todo México, aunque mayormente desde la parte sur del país. Y es importante conocer cómo observarlo, y para ello la Asociación Científica Tecnológica Cazadores de Estrellas Durango se ha encargado de capacitar a los interesados, y es que hay riesgos que buscan evitarse durante este fenómeno.

“…porque no es lo mismo un eclipse de Luna a uno de Sol, en el de Luna tú tranquilamente puedes voltear al cielo y no pasa nada, y si tienes binoculares y telescopio mucho mejor, pero en el Eclipse de Sol sí es de mucho cuidado, porque se trata de tus ojos, la luz es muy fuerte, los rayos UV son muy dañinos para nosotros y nos pueden dejar incluso ciegos”, declaró el maestro, Enrique Mijares, quien es parte de Cazadores de Estrellas Durango.

"La luz es muy fuerte, los rayos UV son muy dañinos para nosotros y nos pueden dejar incluso ciegos” | Foto: Cortesía Cazadores de Estrellas Durango

Por su parte, Luis Rubio de Cazadores de Estrellas, explicó que no hay vuelta de hoja, de tal manera que si se pretende observar el Eclipse de Sol, tiene que ser a través de un filtro certificado, ya sea que lo tenga el telescopio o que se consigan lentes especiales.

Si bien se tiene la creencia de usar elementos como radiografías, negativos de algunas cámaras de rollos de las que se usaban antes, cristal de obsidiana, u otros, para observar este fenómeno, la realidad es que no funcionan para ello, pues no protegen la vista de las personas.

“No podemos usar nada que no sea filtro, porque todo lo demás tal vez pueda no encandilarnos, pero directamente sí nos daña la retina, porque los rayos ultravioleta son los dañinos, y no cualquier material puede filtrar ese tipo de luz, la luz ultravioleta”, refiere Luis Rubio.

Abunda por su parte Enrique Mijares que al no hacerlo con los filtros precisos, la retina se quema, y el daño puede variar. Pues dependiendo del oscurecimiento que dé esa “protección” puede ser la gravedad del impacto.

Xochitl Silvestre, de Cazadores de Estrellas Durango, alertó que no se vale juntar muchos filtros o lentes | Foto: Cortesía Cazadores de Estrellas Durango

“Puede pasar tal vez nada más que pierdas la visión por un momento, que te duela la cabeza, que algunas cosas no tan graves. Pero, por ejemplo alguien dice ‘yo tengo binoculares’, olvídate, es usar una lupa en tus ojos, eso te quema la retina y eso es permanente, eso no hay vuelta atrás”.

Xochitl Silvestre, de Cazadores de Estrellas Durango, alertó que no se vale juntar muchos filtros o lentes, pues simplemente se tendría un lente aumentado, pero no una mayor protección.

“Tienen que ser muy cuidadosos con esos. Si es posible, para qué arriesgarse, es mejor adquirir por lo que te cuesta eso, unos lentes que realmente te sirven para observar eclipses y que tienen la certificación”. A través de las charlas ofrecidas por Cazadores de Estrellas se busca hacer la conciencia que este tipo de prácticas no funcionan.

Estos lentes que cumplen con los requisitos para proteger los ojos durante un Eclipse Solar, están al alcance de todos | Foto: Cortesía Pixabay

¿Cómo colocar los lentes con filtro para ver un Eclipse Solar?

Los Cazadores de Estrellas Durango explicaron para El Sol de Durango la manera en que se utilizan los lentes, pues es un proceso a fin de asegurarse que la vista estará protegida.

Se recomienda voltear hacia abajo, o a otro lugar que no esté el Sol, colocarse los lentes, y una vez seguros que están bien y sin moverse, se sube la mirada, y ahora sí se puede observar. Es igual para retirarlos, pues cuando ya no se quiera ver al Sol, se aparta la mirada, se agachan o ven a un lugar oscuro, se retiran, y listo.

Acceso fácil a estos lentes

Estos lentes que cumplen con los requisitos para proteger los ojos durante un Eclipse Solar, están al alcance de todos, incluso se puede acceder a ellos a través de la página de Facebook de Cazadores de Estrellas Durango. Su costo es de 50 pesos, y son certificados y seguros.