[VIDEO] En Durango surge nuevo lord durante protesta por caso de la doctora Azucena

Este martes, en la ciudad de Durango la doctora Azucena del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue reportada por su familia como desaparecida pero horas más tarde la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que la galeano se encontraba detenida por tentativa de homicidio de un magistrado del Tribunal Superior de Justicia dl Estado de Durango, lo cual desató inconformidad y molestia en el sector salud y la sociedad en general.

Dicho caso desató una serie de manifestaciones en la ciudad capital y en redes sociales, e incluso se volvieron tendencia los hashtags #JusticiaParaAzucena y #TodosSomosAzucena. Y como no podía faltar, en medio de estas protestas surgió "#LordTroglodita", como lo bautizaron los internautas, luego de que este sujeto se enfrentara a los doctores que protestaban por el caso de la doctora Azucena.

En redes sociales se viralizó un video con una duración de cuatro minutos y 48 segundos, en el que se observa a un grupo de doctores que se manifestaban la noche del martes en el Bulevar Fco. Villa en la ciudad capital, tras la detención de la doctora del IMSS, en este aparece un hombre peleando con los doctores quien les reclama por estar bloqueando los carriles y no dejarlo pasar.

El sujeto comienza a decir que abran un carril para que la gente pueda pasar, a lo que los médicos se rehúsan e intentan explicarle porque tienen cerrados los carriles, una mujer que acompañaba a #LordTroglodita dice que tienen que llegar a su casa porque sus hijos, que son unos bebés según señala, están solos en la casa.

Los doctores vuelven a explicarles la situación y dicen que no quieren pelear, pero una vez más #LordTroglodita refuta y les dice que no tienen nada que hacer, los médicos protestan y dicen que tienen muchas cosas importantes que hacer, pero están en apoyo de su colega.

Tras varios minutos de discusión, el sujeto saca de su automóvil lo que parce ser un bastón de metal y comienza a amenazar a los doctores con golpearlos, inmediatamente los profesionales de la salud intentan contenerlo y le piden su apoyo en esta difícil situación.

"Los puedo golpear, qué tiene. Háblenle a la patrulla", dice el sujeto mientras amenaza a los doctores y en un momento dado, le tira el celular a uno de los presentes, lo que eleva los ánimos y el atacado regresa para hacerle frente.

Entre toda esta tensión el doctor atacado lo encara y le dice "a mí no me tumbas el celular, a mí no", y justo en ese momento #LordTroglodita y otro hombre comienza a liarse a golpes. Todos los presentes rápidamente corren a separarlos y al lograrlo, el atacante insiste en querer golpear a más doctores.

"Vámonos, vámonos, déjenlo que haga ahí su pancho, vámonos", comienzan a decir los doctores mientras se retiran del atacante y concluye el video.

Inmediatamente este hecho desató la furia entre los internautas y calificaron la actitud de dicho sujeto como pésima, además de que lo bautizaron como #LordTroglodita. Dicho video cuenta con 381 reacciones en Facebook y más de 200 comentarios.