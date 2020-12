Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el avance en 2020

El 2020 no solo ha sido un año lleno de retos y situaciones adversas, también se ha coronado como uno de los más inclusivos y en el que más personas se han sumado a movimientos que buscan crear espacios seguros para todas las personas, por ello es una labor social no solo promover sino defender los derechos de las personas con discapacidad para realmente tener una atmosfera de igualdad en la sociedad.

Lo primero que debemos entender es en sí es el concepto de discapacidad para así poder tener una mayor concientización sobre el tema y el objetivo del Día Mundial de las Personas con Discapacidad.

Según señala la Real Academia de la Lengua Española, la palabra discapacidad hace referencia a la “situación de la persona que por sus condiciones físicas o mentales duraderas se enfrenta con notables barreras de acceso a su participación social.” Sin embargo, éstas no siempre son originadas por la falta de alguna extremidad o algún padecimiento en los órganos del cuerpo.

Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

Teniendo en cuenta esto, debemos saber que, en diversas ocasiones, la independencia de un ser humano se ve afectada por algún tipo de discapacidad psicológica. Éstas, al igual que las físicas, deben ser detectadas por un especialista.

Justamente en 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) declaró oficialmente el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el cual tiene el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, pero sobre todo concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.

Cada año se establece un tema para definir esta jornada, y este 2020 el tema es: "Participación y el liderazgo de las personas con discapacidad: Agenda de Desarrollo 2030". Que se centra en el empoderamiento de las personas con discapacidad para un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible, como se pedía en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que se compromete a "no dejar a nadie atrás", según lo señala la ONU.

Los objetivos que se tienen en referencia a la discapacidad, son específicamente en las partes relacionadas con la educación, el crecimiento económico y el empleo, la desigualdad y la accesibilidad de los asentamientos humanos.

Aunque se ha tenido un gran avance en el tema aún falta un largo camino por recorrer, pero no cabe duda que existen personas y organizaciones que suman esfuerzos para concretar un camino seguro e igualitario para las personas con discapacidad.