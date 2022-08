Todo se descontroló: golpean con peluche de Dr. Simi a Lady Gaga en concierto

La tradición mexicana de arrojar el peluche del Dr. Simi sigue latente, y en esta ocasión le tocó a una de las celebridades más famosas del pop, Lady Gaga.

Durante su gira “The Chromatica Ball” donde Gaga promociona su último álbum “Chromatica” lanzado el mes de mayo, uno de los fanáticos arrojó un peluche y en el vídeo se alcanza a ver como roza la cara de Lady Gaga mientras interpreta el tema “Hold My Hand”.

A través de redes sociales fue compartido el video donde se aprecia como el peluche del Dr. Simi vuela cerca del rostro de Lady Gaga.

how do some fans think this is okay... this is so dangerous and sad. :( pic.twitter.com/CnmOP88yOF — jo🌈🎀🥰✨haus labs heaux (@jomaticaaa) August 7, 2022

No es la única vez que el Dr. Simi aparece en escena, ya que el peluche es famoso entre artistas Coldplay, Aurora, Maroon 5, The Strokes, The Killers, Gorillaz, Chvrches, Mac DeMarco, King Gizzard & The Lizard Wizard, Los Tigres del Norte, Interpol, entre otros.

Así también apreció personificando a uno de los integrantes del grupo Tomorrow X Together, conocido como TXT.

Tampoco faltaron los memes respecto a la aparición del Dr. Simi.

Razones por las que Lady Gaga no regresará a México:



1- Martha Debayle explicándole como pronunciar su propio álbum.



2- Le pegaron con un Dr. Simi. pic.twitter.com/pUQP0XX8JU — sofi simpson✰ (@SofiaLealZarco) August 7, 2022