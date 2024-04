Candidatura de Salum en MC continúa, denuncia del PAN ante TEPJF es improcedente

Es improcedente la denuncia que interpuso el Partido Acción Nacional (PAN), en contra de Jorge Salum del Palacio, quien ahora compite bajo las siglas de Movimiento Ciudadano (MC), por el presunto traslape de registros en las candidaturas, así lo determinó la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Fue el propio Salum del Palacio quien lo hizo público, al señalar que tiene toda la confianza en que no existe ningún motivo legal por el que su candidatura al Senado de la República pueda ser invalidada por cuestiones jurídicas con el partido que anteriormente representaba.

“Desconozco lo que puede hacer el PAN, en lo personal tengo la confianza de que no hay ningún motivo por el cual impugnar, es decir, que no hubo una duplicidad en los registros, la Sala Regional de Guadalajara ya determinó que no es así”, comentó.





Dicha denuncia fue presentada y publicado en los estrados del TEPJF, donde se atendió en tiempo y se le dio respuesta de manera oportuna, el exalcalde de Durango refiere que incluso se reunió de manera virtual con los magistrados de la Sala Regional de Guadalajara donde se encontraba el presidente de la misma, para llevar a cabo aclaraciones del caso de manera verbal junto con sus abogados y finalmente determinó la no procedencia de la denuncia.

Cabe señalar que esto se deriva de lo que el PAN consideró como una duplicidad en los registros, pues ellos señalan que mientras Jorge Salum se registró ante MC como candidato al Senado de la República, aún no había renunciado a su militancia en el albiazul, donde además se registró como aspirante para el mismo cargo de elección popular.

“Nosotros lo dijimos desde un inicio, teníamos la plena seguridad de que se actuó de manera correcta y así lo confirmó la Sala de Guadalajara”, aseguró el ahora candidato del movimiento naranja, al señalar que ahora ya no existen dudas sobre su actuación al migrar de un partido a otro, por lo que continuará con su campaña de manera normal y sin contratiempos.