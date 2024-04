Comunidad LGBTQ+ cuestiona “agandalle” de Verónica Pérez en candidatura plurinominal

Miembros de la comunidad LGBTQ+ se pronunciaron en contra de la postulación de la actual diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Verónica Pérez Herrera, al Congreso federal por la vía plurinominal, pues advierten que con esto se hace a un lado toda la lucha de este grupo para dar las posiciones a quienes en su momento han sido detractores del movimiento.

Y es que cabe mencionar que la expresidenta del PAN en Durango, fue postulada en un lugar que estaba asignado para una acción afirmativa, específicamente para un miembro de la comunidad LGBTQ+, al ser considerados como un grupo que forma parte de las denominadas acciones afirmativas con las que se pretende que las y los ciudadanos estén representados en el Poder Legislativo.

Miembros de la comunidad LGBTQ+ se pronunciaron en contra de la postulación de la actual diputada local del Partido Acción Nacional / Foto: archivo / León Alvarado / El Sol de Durango

Ante esto, la presidenta de la asociación LGBT Rights, Adriana Favela, aseguró que como colectivos lo que buscan en poner un candado y evitar que personas como la panista, lleguen a usurpar un cargo que de acuerdo a la ley recientemente aprobada, le toca a una persona que verdaderamente represente a estos movimientos.

Los colectivos buscan poner un candado y evitar que personas como la panista, lleguen a usurpar un cargo que de acuerdo a la ley recientemente aprobada, le toca a una persona que verdaderamente represente a estos movimientos / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango





“Si hablamos de Vero Pérez, ella votó en contra de los matrimonios igualitarios y se pronunció en contra de las poblaciones sexo diversas”, comentó, al señalar que estarán atentos a que se dé cumplimiento a las acciones afirmativas y las posiciones que son para una representación de la diversidad sexual, sean entregadas a una persona con la que realmente se sientan representados.

¿Cómo alguien que no es de la comunidad LGBTIQ+ y que votó en contra del reconocimiento de los DD para la comunidad, hoy ocupa una candidatura como integrante de la diversidad sexual?



Aseguró que por ahora, no existe una representación en todos los grupos, pues no hay alguien con quien se sientan identificados en el Congreso local o federal, pero no solo ellos, sino tampoco las personas con discapacidad y los pueblos originarios.

Por su parte el diputado local y compañero de partido, Alejandro Mojica Narváez, aseguró que se trata de una decisión del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, de la que ellos no fueron parte. Sin embargo señaló que debe ser congruente en la actuación que se debe tener en la legislación federal y las decisiones que se toman en cada uno de los partidos políticos “yo estoy seguro que la diputada Verónica Pérez, tendrá que velar por la legislación de todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, políticos y electorales de los mexicanos ahora que esté en el Congreso de la Unión”, dijo.

Sin embargo fue la diputada local, Marisol Carrillo Quiroga, defensora de la comunidad LGBTQ+, quien reprochó esta decisión partidista, pues ello solo habla de la hipocresía y “agandalle” de una acción afirmativa por la que tanto se luchó y que trata de compensar la desigualdad, y discriminación de los grupos vulnerables y prioritarios.

Aseguró que esto se comete bajo el amparo del líder nacional del PAN, Marko Cortés, quien hasta el momento no se ha pronunciado al respecto de la postulación de una persona que ha sido la que más en contra ha estado de la legalización del matrimonio LGBTQ+.

“Eso es no tener vergüenza de veras, se ha trabajado tanto para la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, que lo marca el artículo 5, no se vale aprovecharse”, señaló la legisladora al señalar con esto se aplasta una lucha de 11 años.