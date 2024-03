Acuden a Foro del ITESO con Xóchitl Gálvez con pancartas de desaparecidos y de los 43

Con pancarta en mano firme en busca de su papá Héctor Osvaldo García González, desaparecido en Arandas, Jalisco se mantuvo Sofía García González, estudiante de la Universidad ITESO en foro donde estuvo la candidata presidencial por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz.

Mientras que, otra estudiante casi al final del foro se levantó con una pancarta en el que se leyó “Xóchitl hermana, te respalda pura mafia” en alusión a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Además se señalaban dos fechas: 26 de septiembre 2014 y 19 de marzo 2010 “El PRIAN asesina estudiantes”.

Algunos estudiantes leían algún libro, veían sus redes sociales o ponían atención a los 16 temas planteados de 540 preguntas realizadas a la candidata presidencial, Xóchitl Gálvez. Otros se manifestaban ante las desapariciones; como la estudiante Sofía García quien mencionó que su papá desapareció el 14 de marzo de 2023, sin que a la fecha tenga información por parte de las instituciones correspondientes.

“Estamos desesperados, estamos con la incertidumbre de saber dónde está porque ya es un año y han sido día tras día muy difíciles por no tener una noticia, por no saber dónde está, si aún está bien, si no está bien ¿dónde se encuentra? No pedimos nada, no pedimos ni culpables ni nada solo queremos que él pronto regrese con nosotros”.

Sofía acudió al foro vestida con una blusa blanca con la imagen de su papá, en el que venía el nombre y el número telefónico para recibir información.

Jóvenes estudiantes del ITESO muestran pancarta de búsqueda de Héctor Osvaldo García, quien despareció en Aranda durante la conferencia de la candidata Xóchitl Gálvez durante su diálogo con la comunidad universitaria

Entre todos los temas y propuestas que abordó Xóchitl Gálvez, Sofía se interesó más por el tema de seguridad y de personas desaparecidas.

Al escuchar a Xóchitl Gálvez, Sofía comentó: “Creo que me gustó bastante el foro, porque como todos hablan muy bonito acerca de la seguridad, acerca de que van a ayudar a las familias que buscan a un familiar desaparecido, pero creo que me convenció porque habló muy sincera, muy honesta acerca del tema, espero que si ella gana poder contar con ella”.

Las y los estudiantes consultados antes y después del foro y de escuchar a la candidata presidencial, comentaron que el tema de mayor preocupación sigue siendo el de seguridad, consideraron que hizo falta mayor énfasis en las acciones que se realizarían para poner alto a la violencia en el país.

En el tema de seguridad, de personas desaparecidas y reparación del daño, Xóchitl Gálvez comentó que se estaría reuniendo con un familiar del periodista Jaime Barrera, quién desapareció la tarde del lunes 12 de marzo en la ciudad de Guadalajara.

“Cada denuncia de desaparecido la tenemos que atender de manera inmediata y tenemos que acompañar a la búsqueda de estas personas. Está pendiente el centro nacional forense, porque hay cerca de 50 mil cuerpos localizados sin identificar, la tranquilidad por lo menos estas familias podrían encontrar la paz y la tranquilidad de saber que ya localizaron a su familiar, entonces tenemos que poner recursos para acompañar a las madres buscadoras, para identificar a los cuerpos, pero sobre todo para seguir buscando siempre la posibilidad de encontrarlos con vida a los demás que siguen pendientes de localizarlos”.

A la candidata se le formularon 540 preguntas durante el Foro Elecciones 2024: Rumbo y Compromiso con Xóchitl Gálvez Ruiz. Los temas abordaron desde la situación de Acapulco, medio ambiente, reparación de daño a víctimas, corrupción, conflictos internacionales, política cultural, migración, salud mental, educación, lucha contra crimen organizado, Tren Maya, política fiscal, mercados y áreas de oportunidad y la alianza que mantiene con los partidos PAN, PRI y PRD.

Al final del foro así como Sofía García tomó sus pancartas de búsqueda de su papá Osvaldo García González, lo hizo también la joven que traía de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa; ni el equipo ni Xóchitl Gálvez se acercaron a ellas.