Analistas de Wall Street prevén que bancos pierdan con acuerdo de comisiones

NUEVA YORK. Los bancos estadounidenses podrían ver un modesto impacto en sus ganancias debido al acuerdo de 30 mil millones de dólares para limitar las tarifas de las tarjetas de crédito y débito para los comerciantes de las redes de pagos Visa y Mastercard, dijeron analistas de Wall Street.

El acuerdo antimonopolio es uno de los mayores en la historia de Estados Unidos. Si lo aprueba el tribunal, resolvería la mayoría de las reclamaciones en un litigio a nivel nacional que comenzó hace casi dos décadas. Las tarifas de transferencia o intercambio, pagadas por los comerciantes, generalmente incluyen pequeñas tarifas fijas más un porcentaje de los montos totales de venta, y promedian alrededor de 1.5 por ciento a 3.5 por ciento por transacción, según Bankrate.com.

"De forma preliminar, estimamos el impacto en alrededor de 1-2 por ciento del EPS antes de cualquier esfuerzo de mitigación utilizando volúmenes de tarjetas minoristas, pero las tarifas de intercambio pueden variar significativamente según la transacción", dijo JPMorgan en una nota.

Riesgos potenciales

La correduría Evercore ISI dijo que la medida para reducir y limitar las tarifas de intercambio afecta a los bancos emisores que generan ingresos a través de los cargos y no será financieramente importante para Visa y Mastercard. "La eliminación de las restricciones contra la dirección y la habilitación de precios competitivos, podríamos ver a los comerciantes fomentando más transacciones en efectivo o transacciones de débito más baratas", dijo.

Como parte de los términos del acuerdo, Visa y Mastercard acordaron reducir las tasas de deslizamiento en al menos cuatro puntos básicos (0.04 puntos porcentuales) durante tres años y garantizar una tasa promedio siete puntos básicos por debajo del promedio actual durante cinco años. Los analistas de Wall Street esperan que los bancos absorban una gran parte de la pérdida de ingresos compartiendo el impacto con ambas redes de tarjetas y recortando los gastos en recompensas.

Las tarjetas se encuentran entre las fuentes de ingresos más lucrativas y estables para los prestamistas, pero la mayoría de los grandes bancos no revelan lo que cobran como tarifas de intercambio y el monto generalmente varía según el tipo de tarjeta.

"Los pequeños bancos y cooperativas de crédito pueden oponerse a este acuerdo. Esto se debe a que podría darle a Walmart u otro gran minorista la capacidad de llegar a un acuerdo con un mega banco para obtener una tarjeta de crédito que ofrece un descuento cuando se utiliza al momento de pagar", dijeron los analistas de TD Cowen en una nota.

La correduría señaló el acuerdo como un riesgo potencial para Capital One y para Discover Financial, que se espera que enfrente un duro escrutinio antimonopolio. "Una Capital One más grande podría utilizar su ventaja en la emisión de tarjetas para asegurar descuentos y ampliar su base de clientes", dijo.