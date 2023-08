Precio del limón resiente la presión de la delincuencia: el kilo llega hasta 60 pesos

Los delitos como la extorsión y la inseguridad en algunas regiones productoras de limón en Michoacán provocaron un aumento de precios en este fruto durante la primera mitad de agosto, reportando precios de hasta 60 pesos el kilogramo, y no se descartan mayores alzas en el mediano plazo, advirtió Juan Carlos Anaya, director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

En entrevista con El Sol de México, el ejecutivo recordó que hace un par de meses, el limón tuvo alzas anuales de hasta 35 por ciento, lo cual también tuvo un impacto directo sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

El problema es que las alzas de precios fueron consecuencia de la delincuencia en Michoacán y no necesariamente por algún factor de producción o mayores costos de insumos. Por lo anterior, destacó que en la medida que las autoridades estatales o federales no atiendan la inseguridad, no se descartan mayores alzas de precios en el limón. Productores de Apatzingán, principal zona productora del país, confirmaron que los precios se han elevado más de 10 por ciento.

“Temas de desabasto no vemos por el momento, la producción está garantizada. Lo que sí es muy lamentable es que la inseguridad esté afectando a los productores y a su vez al consumidor final”, argumentó Juan Carlos Anaya.

La semana pasada, El Sol de Morelia reveló que productores de limón del Valle de Apatzingán, en la región Tierra Caliente de Michoacán, pararon labores de corte y venta debido a amenazas y cobro de cuotas por parte del crimen organizado. Según las versiones recabadas por el diario, grupos delincuenciales anunciaron que subiría la cuota de 20 centavos a un peso por kilo de limón, y quien no pagara sería castigado y quemarían su huerta, empacadora o tractores.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la primera quincena de agosto el limón se ubicó dentro de los cinco productos del segmento de frutas y verduras con el mayor aumento anual, con un incremento en su precio de 13.2 por ciento.

Por su parte, el GCMA registró que tan sólo entre el 14 y 18 de agosto el precio promedio por kilogramo en mayoreo fue de 29.16 pesos, el equivalente a un alza anual de 52 por ciento y 12.6 por ciento mensual. Si se considera el precio de venta al público, se tiene un promedio de 40.31 pesos por kilogramo, mayor en 12.4 por ciento respecto al mismo lapso de 2022 y 6.6 por ciento respecto al mes previo.

Locatarios de mercados de la capital mexicana consultados por este diario mencionaron que la mayoría de las compras al menudeo son de entre medio y 1.5 kilogramos, cuando meses atrás la gente adquiría mínimo dos kilos.

“Se trata de un producto que es esencial para la dieta de cada familia, ya sea en aguas, frutas o tacos. Quizás no haya una baja de ventas tan importante como cuando el limón alcanzó los 80 pesos el año pasado, pero sí hay un impacto”, comentó Fernanda Sierra, dueña de un local de verduras en la alcaldía Iztapalapa.