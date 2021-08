Britney Spears, del descontrol al resurgimiento

Fue una estrella desde su niñez, primero cuando fue parte de Mickey Mouse Club, su lanzamiento como solista con Oops!... I Did it again, disco al que siguieron múltiples éxitos, giras mundiales y la perdida del control.

Estos son los pasos que siguió Britney Spears en los últimos 13 años de su vida:

OMG! ¡Britney Spears es libre! Su padre renuncia como tutor legal después de 13 años

Septiembre 2004 Britney se casa con Kevin Federline, bailarín y rapero a quien conoció cuando grababa el video para My Prerogative y con quien tuvo dos hijos.

Noviembre 2006 Britney solicita el divorcio por ‘diferencias irreconciliables y pide la custodia de sus hijos

Febrero 2007 Britney es acosada por la prensa y los paparazzis que la señalan como ‘chica fiestera’. Ese mes entra a rehabilitación y lo abandona al día siguiente, cuando se rapa la cabeza

Noviembre 2007 Se divorcian de manera oficial. Kevin se queda con la custodia física de sus hijos. Britney se niega y se encierra en un cuarto con su hijo menor. La policía tuvo que interceder.

Enero 2008 Britney es enviada a rehabilitación por el juez y se le regulan las visitas a sus hijos. El juez acredita que necesita tutela, la cual es otorgada a Jamie

Enero 2009 El papá de Britney demanda un posible fraude de Kevin Federline, el ex manager y abogado de la cantante

2013-2017 Realiza su primera residencia en Las Vegas, una de las más exitosas

2016 Britney continúa su carrera lanzando discos y realizando giras. Hasta que declara a un periodista que no se siente cómoda con la tutela

2018 Se anuncia una nueva residencia en Las Vegas. Durante la presentación del evento no saluda ni declara nada.

Enero 2019 La residencia de Las Vegas es cancelada alegando la salud de su papá

Marzo 2019 Andrew Wallet, que también compartía la tutela de la cantante, dimite a ella. Su padre se queda con el control total

Mayo 2019 Britney declara por primera vez a la corte, donde pide que le sea retirada la tutela. Agosto 2019 Su papá tiene un percance con los hijos de Britney, piden una orden de restricción contra él. El movimiento #FreeBritney, constituido por sus fans toma fuerza

Noviembre 2020 El juez le niega retirar la tutela

Febrero 2021 The New York Times estrena el documental Framing Britney, donde recopila testimonios de gente cercana a la cantante y fans del #FreeBritney sobre la situación de la cantante

Marzo 2021 Los abogados de Britney piden que Jamie deje la custodia de manera oficial.

Junio de 2021 Britney comparece ante la corte por segunda ocasión. Son las primeras declaraciones que se hacen públicas donde la cantante rechaza la custodia.

Junio 2021 El juez niega la solicitud de Britney por retirar la tutela de su padre

Agosto 2021 Jamie Lynn Spears dimite a continuar con la custodia de la cantante

Con información de Belén Eligio