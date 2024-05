Cailey Fleming hace su debut en el cine junto a Ryan Reynolds en “Amigos imaginarios”

Con sólo 17 años de edad, Cailey Fleming ya demostró su talento como actriz y su versatilidad. Luego de conquistar al público gracias a las series “Loki” (2021) y “The Walking Dead” (2018), asume un rol protagónico en el filme “Amigos imaginarios”.

“Esta es una película familiar realmente divertida y sincera, tan única y original. John (Krasinski, el director) la escribió y se le ocurrió la idea él mismo. Me siento afortunada de que me haya elegido, pienso en eso todo el tiempo, podría haber elegido a cualquiera, pero de entre todas las personas del mundo, me eligió a mí. Me siento abrumada cada vez que pienso en eso”, afirmó Fleming en entrevista.

Gossip George Lucas afirma que hay una película de ciencia ficción mejor que Star Wars, ¿cuál es?

La actriz da vida a “Bea”, una adolescente que tiene la capacidad de ver a los amigos imaginarios de los demás, pero no es la única con este don, ya que, durante la trama, “Bea” conoce a “Cal” (Ryan Reynolds), con quien comparte ese poder, y aventuras en su afán por no permitir que los amigos imaginarios desaparezcan.

“Los ‘If’ (‘Amis’ en español) son básicamente un reflejo de tu mente. Cada ‘IF’ es diferente, están completamente personalizados, pues los niños los crean basándose en lo que ellos necesitan.

“John lo explica muy bien. Él dice que si te acosan en la escuela, entonces tal vez crearías un ‘IF’ que fuera grande para protegerte o darte un abrazo, creo que es especial en ese sentido, ya que refleja el cerebro de cada niño y eso hace que los ‘IF’ sean 10 veces más especiales de lo que ya son”, expresó.

La cinta cuenta la historia de “Bea” y “Cal” quienes descubren que la vida de algunos amigos imaginarios corre peligro, ya que sus creadores, es decir, esos pequeños que imaginaron su diseño y les prestaron vida por algún tiempo, crecieron y comienzan a olvidarlos.

Será trabajo el que reasignen a cada ‘IF’ con nuevos niños, de acuerdo a sus cualidades, para preservar la imaginación de los pequeños y la magia de la inocencia que los caracteriza.

Entre las curiosidades del filme, el director utilizó títeres para facilitar la reacción e interacción de los actores con los amigos imaginarios, una estrategia que agradó a Fleming.

“Para ser honesta, creo que John se divirtió mucho con eso. Había un personaje en particular, llamado ‘Cosmo’, que es literalmente sólo una sombra con globos oculares con una gabardina y un sombrero de copa. John se divirtió molestando a Ryan con ‘Cosmo’ y yo me divertí mucho sentada allí mirándolos y riéndome a carcajadas. Era tan divertido cada día en el set que el equipo siempre se reía”, dijo.

Además de director, Krasinski también prestó su voz al papá de “Bea”, mientras que su esposa, Emily Blunt, dio vida a un unicornio. Este proyecto nació con el objetivo de crear una historia para sus hijas, Hazel y Violet.

“Emily fue a visitar el set varias veces. Ella está muy ocupada con un millón de cosas, pero nos apoyó muchísimo en todo lo que hicimos y obviamente apoyó mucho a John. Cada vez que estaba en el set, era como un pequeño respiro”, indicó Fleming.

Un oso de peluche, un bombón, un amigo invisible, panditas de colores, flores, caballeros con armaduras y hasta un plátano, son algunos de los amigos imaginarios que el público podrá conocer en el filme.

“Mi esperanza es que la gente salga del cine sintiéndose diferente a como entraron. Espero que aprendan de ello y revisen su imaginación infantil y que pongan una chispa en la mente de la gente. Una de las cosas hermosas es que la audiencia crece junto con “Bea”, emprende este viaje con ella y todos los “If” que aparecen en pantalla. La sensación del comienzo de esta película es completamente diferente a la del final”, indicó.