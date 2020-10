Dr. Shenka, de Panteón Rococó da positivo al Covid-19

Bien dicen que una de las cosas que nadie se salva, sin importar nada, son las enfermedades y un claro ejemplo es la pandemia que ha dejado miles de víctimas en el mundo. A esta enorme lista se une el vocalista de Panteón Rococó, Dr. Shenka, quien reveló que tras seis meses en confinamiento dio positivo al coronavirus.

El cantante dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter, donde externó que pese a sus medidas sanitarias "oficialmente formo parte de la estadística mundial de conteo de contagios".

Hilo: Siento mucho en verdad tener que romper mi aislamiento de las estúpidas redes sociales para informarles que oficialmente formo parte de la estadística mundial de conteo de contagios. Di positivo a CoVid. 6 meses de encierro cuidándome a full y tarde que temprano ocurrió. — Dr. Shenka (@ShenkaOfficial) September 30, 2020

El integrante de la banda de rock lamentó que mucha gente y algunos de sus conocidos ya realizan su vida como si no estuviera pasando nada, "andan ya paseando por todos lados como reinas de carnaval".

Foto: @ShenkaOfficial

Asimismo, hizo una recomendación a la población pues "si queremos detener esto, seamos de verdad conscientes y sobre todo incisivos en los cuidados para aprender a entender el comportamiento de esto para sobrellevarlo".

"Tú que me lees, cuídate, protégete a ti y a los tuyos, no bajes la guardia! En el instante menos esperado puedes estar en mi situación".

Tu que me lees, cuídate, protégete a ti y a los tuyos, no bajes la guardia! En el instante menos esperado puedes estar en mi situación. NO BAJES LA GUARDIA! — Dr. Shenka (@ShenkaOfficial) September 30, 2020

Además, también pidió a las personas del medio poner el ejemplo para que así la gente que los sigue tome las debidas precauciones ante el Covid-19, virus por el que más de 77 mil 600 personas han muerto en el país.

"Y tú, amigo artista; toma en cuenta que eres líder de opinión; que así como eres inspiración para la vida de mucha gente también puedes ser un factor importante de ejemplo para poder juntos frenar esto. Saludos. Sin más que comentar; Vuelvo a mi aislamiento de redes".

Finalmente, adelantó que el concierto programado en el Foro Sol para celebrar los 25 años de trayectoria de la banda sigue en pie con o sin él.