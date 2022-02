Enrique Bunbury se retira por problemas de salud, ¿qué le ocurre?

Probablemente, hay quienes no estén de acuerdo, pero quien en su momento fue frontman y voz principal de Héroes del Silencio, Enrique Bunbury ha sido uno de los artistas más importantes del rock en español, sin embargo, quien le dio voz a la canción de "Entre dos tierras", está a punto de alejarse de los escenarios.

Fue por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales, que el cantante español, anunció su retiro oficial de los escenarios. En el mensaje el cantante de "Aunque no sea conmigo", explicó que desde hace algún tiempo tiene varios malestares que "ha costado mucho trabajo localizar y comprender". No obstante, Enrique Bunbury también trato de explicar lo que vive cada vez que comienza un tour.

“Desde el momento que salgo de mi casa y comienzan viajes y shows, un compendio de síntomas y dolores me acompañan desde la mañana hasta el momento de subirme al show. He escuchado diferentes nombres y diagnósticos. La realidad es que mi garganta se cierra e irrita, y mis vías respiratorias dificultan el más leve ejercicio y la ejecución de mi trabajo. De manera que lo que normalmente era un placer y deleite, se ha convertido en fuente de inmenso dolor y sufrimiento. Nada de esto me ocurre jamás, si no estoy de gira”, publicó Enrique Bunbury.

Debido a que el cuerpo le está cobrando factura a este cantante de 54 años, el intérprete de "Maldito duende", decidió que los conciertos que terminara la gira de este año.

Bunbury también aclaró que su retiro no sería de la música, pues seguiría componiendo canciones, grabando discos, escribiendo discos y pintando.

Este año el cantante de "Parecemos tontos" comenzó una gira por México en donde mostraría sus más recientes materiales musicales "Posible", "Curso de levitación intensivo" y el EP, "El Puerto", la gira continuara en Estados y España y terminara en septiembre de este año, siendo la última que ofrezca el cantante de 54 años de edad.

