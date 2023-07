Marcelo Lara, y su alterego Burgerman, presentan el primer Burgerfest

Cuando se habla de música es Marcello Lara, pero si el tema es la comida se convierte en Burgerman.

El integrante de Moderatto Marcello Lara considera que las hamburguesas son “la mayor aportación culinaria de Estados Unidos al mundo”, y desde hace diez años se ha dedicado a dejar un registro de las mejores que se cruzan por su camino, bajo el alter ego de “Burgerman”.

En una charla exclusiva con El Sol de México recordó que su pasión por esta comida se desató gracias a las giras que realizaba con el grupo Moderatto. “Empezamos a viajar tanto y a conocer tantos lugares, que resulta que era como un niño que nunca aprendió a comer como adulto, y era muy melindroso con la comida”.

“A todos los lugares que íbamos a tocar con la banda, en vez de ir a lugares más fancy, como les gusta a mis compañeros, yo iba a buscar hamburguesas o milanesas, o cosas muy simples”, recordó.

Su compañero Cha! fue quien le abrió el blog Burgerman, con todo y logotipo incluido. Cada que salía a probar una hamburguesa nueva la registraba en esa bitácora. Con el paso del tiempo, recibió invitaciones para escribir en publicaciones como La ciudad de frente, Más por más, Chilango y Playboy.

Seis años atrás, incluso colaboró como asesor con una agencia de investigación de mercados, para un estudio previo a la apertura de una cadena internacional de restaurantes en nuestro país.

Con esta experiencia se ha percatado que la elaboración de este platillo es mucho más complejo de lo que parece, pues se cuenta con pocos ingredientes para lograr una pieza que tenga identidad y sabor únicos.

Marcello recuerda que hace años conoció al chef de un hotel de la Ciudad de México “y estando con él me decía que la hamburguesa era un platillo menor, y sólo lo hacía porque debía estar en la carta, pero que era casi casi un platillo chafa y segundón. Evidentemente su hamburguesa estaba horrible, cero carácter, cero nada”.

A raíz del éxito de su proyecto como Burgerman, se metió a clases de cocina y se ha acercado a distintos chefs, con quienes ha comprobado su creencia en la complejidad de lograr una buena hamburguesa.

“No lo digo yo, lo dicen ellos. Yo simplemente soy un tragón que ha comido mucho, pero los chefs dicen que se ha convertido en un platillo de búsqueda de identidad, de intención, y de ganas de hacer cosas padres”.

Su cuenta de Instagram cuenta con casi 80 mil seguidores, y para seguir celebrando su amor por este platillo, ya alista la primera edición del Burgerfest, que tendrá lugar el 12 de agosto en el Forum del Hipódromo de las Américas, donde reunirá alrededor de 25 restaurantes que ofrecerán las mejores joyas de su menú.

“Me junté con la gente de Sabor es Polanco que saben hacer estos festivales”, cuenta al respecto. “Me he dedicado los últimos meses a seleccionar las que más me gusta probar, y las que recomiendo”.