El dueto Vice Menta busca conquistar el rap mexicano

El grupo mexicano Vice Menta quiere convertirse en un estandarte de México ante el mundo en la escena del rap. Y es que los gemelos Celo y Genio Garza consideran que es momento de aprovechar el alcance que brindan las plataformas digitales para dar difusión a los proyectos nacionales.

Desde su sillón, con una colorida pintura de ellos mismos al fondo, el dueto se enlazó a una charla con El Sol de México, y hablaron acerca del momento que están viviendo a nivel artístico.

“Yo creo que es un gran momento para México definitivamente, se ve más gente en la escena cada vez en los últimos años se ha visto mucho crecimiento. El ecosistema y la cultura del rap y la música urbana en el país va para arriba, esto apenas empieza y queremos unirnos con la mejor música que podamos hacer”, apuntó Celo.

Los originarios de Monterrey empezaron a interesarse en la música desde que tenían 12 años, tras descubrir el R&B. Al meterse a YouTube a conocer el trabajo de artistas emergentes, les surgió la inquietud por saber si ellos podrían hacer un mejor trabajo, por lo que en su primer semestre de preparatoria decidieron profesionalizar su pasión.

A lo largo de sus casi cuatro años de carrera han colaborado con artistas como el trapero Felp 22, el compositor Theron Thomas y más recientemente, el aclamado rapero mexicano Alemán. Con éste último interpretan el tema Sólo Dio$, el cual les permitió conocer una faceta nueva del cantante.

“Lo llevamos a un lado donde a lo mejor no había estado él como artista, y la verdad es que me sorprendió. Siempre creemos que cuando invitamos a alguien a una canción es para que la eleve, no nada más que la dejen ahí, y él así lo hizo”, dijo Celo.

Ambos coincidieron en que cuando componen una canción nueva están compartiendo una parte de ellos mismos, por lo que se sienten muy agradecidos de que las plataformas brinden a los artistas el privilegio de llevar su trabajo a todos los rincones del mundo.

“Es más fácil hacer música hoy en día, ya no necesitas estudios de millones de dólares para hacer una canción que se escuche chido. Las puertas están siempre abiertas, puedes estar en tu casa o en un estudio con menos dinero, y como quiera puedes hacer algo muy chido”, expresó Genio.

Ahora que lograron colaborar con uno de los grandes del rap mexicano, están seguros que no hay límites en materia musical, y externaron su deseo de grabar futuros proyectos con Bad Bunny, Jhay Cortez o Mike Towers.

Para los próximos meses ya se encuentran preparando un proyecto musical que, sin adelantar demasiados detalles, calificaron como legendario, y aseguraron que sorprenderá a sus fans.