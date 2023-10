En Resistencia, Gareth Edwards presenta un mundo amenazado por IA

Después de dirigir Rougue One: Una historia de Star Wars en 2016, Gareth Edwards desarrolló una distopía futurista en Resistencia (The Creator). El también director de Godzilla (2014), plantea una trama de confrontación entre el humano y las máquinas que se desarrolla en un futuro muy lejano, pero con tecnología ya actual.

Al término de la trama de Star Wars, Edwards decidió relajarse un poco y disfrutar de la compañía de su novia; pero fue durante un viaje en carretera donde encontró la idea central de su siguiente película, mismo que coescribió con Chris Weitz.

“Hicimos un viaje de cuatro días y lo bueno de terminar una película es que puedes borrar tu cerebro, formatear el disco duro y comenzar desde cero una nueva historia. En ese momento no esperaba hacerlo, me puse unos auriculares y miré por la ventana, pasamos por una especie de área de tierra agrícola donde había una fábrica y me pregunté ¿qué harían ahí?”, afirmó Edwards en conferencia de prensa.

“Pensé en la posibilidad de un robot construido en la fábrica y que, al salir, ve por primera vez la hierba, los árboles, el cielo, algo que no conocía puesto que sólo veía el interior de esta fábrica. El resto del viaje estaba preguntándome qué podría ser lo que habría dentro del complejo y empecé a construir una historia sobre esta idea y cuando lleguemos a la casa de los padres de mi novia ya tenía los conceptos básicos de toda la película, lo cual fue realmente raro”, agregó el director británico.

El filme es descrito como un thriller postapocalíptico que se sitúa en el año de 2070; en ese tiempo se desata una guerra entre humanos y robots controlados por Inteligencia Artificial. “Comencé a escribir esto en 2018, cuando estaba imaginando autos voladores y viviendo en la luna, era una idea que me rondaba la cabeza, que tal vez no alcanzaría a presenciarlo, es como todos los avances tecnológicos importantes que han ocurrido en el último siglo, desde la creación de las nuevas computadoras, el internet, este tipo de artefactos que generan cambios en las industrias.

“Me alegro de que tengamos electricidad, computadoras con grandes innovaciones, internet y creo que la Inteligencia Artificial será otro tipo de herramienta que se desarrolle aún más en los próximos años, es una herramienta tan poderosa que ayudará a tantas cosas en el mundo que creo que son más las cosas positivas que negativas”, sostuvo el director.

Edwards apostó por dejar de lado la pantalla verde y filmó en locaciones de más de 28 países, entre estos, Tailandia, Vietnam, Camboya, Nepal, Japón e Indonesia, para darle mayor realismo a sus tomas; en la postproducción se agregaron los efectos visuales, que son los que predominaron en la cinta de ciencia ficción.

Durante la charla virtual con medios de todo el mundo, Edwards confesó que fue gracias al director Steven Spielberg que encontró su verdadera pasión: contar historias a través de un lenguaje cinematográfico.

La película que más le impactó fue E.T. (1982), “cuando era niño, hice todo lo que me interesaba porque quería ver un extraterrestre y una nave espacial, me emocioné por completo en este viaje tan emotivo con ellos dos (los protagonistas de la cinta) y siento que esa es la meta, ese es el poder del cine cuando escribes una película, buscas hacer algo que afecte emocionalmente a las personas, ese es mi objetivo”, dijo.

Resistencia cuenta con las actuaciones de John David Washington, Madeleine Yuna Voyles, Gemma Chan, Allison Janney, Ken Watanabe, Sturgill Simpson, Marc Menchaca, Robbie Tann, entre otros y se estrenó este fin de semana en cines.