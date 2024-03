Exhiben ciclo “Conversando con nuestros cineastas” dedicado a Jesús Magaña Vázquez

Con el fin de ofrecer oportunidades a nuevos cineastas, Jesús Magaña Vázquez fundó hace más de dos décadas su productora Sobrevivientes Films, con la que ha impulsado tanto proyectos propios como de otros.

Y, aunque la productora cuenta con 11 largometrajes, seis de ellos de Magaña, el cineasta reconoce que mantenerse en la industria ha sido un camino difícil. “He tenido periodos donde hago películas al mismo tiempo, pero de repente el frenón de no tener una producción por varios años, porque el fondo económico que apoyaría la cinta no ha pegado”, afirmó Magaña en entrevista con El Sol de México.

“Siempre sentimos horrible cuando un proyecto no pega, pero al final uno se acostumbra y no todos los proyectos suceden, claro que ha habido batallas que hemos abandonado, pero también he tenido la fortuna de concretar otras cintas o, simplemente, trabajar con buenos productores, directores y distribuidores”, agregó.

Su primer video documental dirigido fue Los Triquis de la calle López, en 1998, como parte de su proyecto de titulación. Antes de crear su productora, filmó “Video express”, una docuficción basada en el cuento “Transportarán un cadáver por exprés”, de José Agustín, mismo que le valió un premio a Mejor Realización en el Festival Latinoamericano de Cortometraje Amateur 2000; “Amor de mis amores” (1999) y “Todos se llaman María” (2001).

Los títulos de su empresa son “Sobreviviente” (2003), “Eros una vez María” (2007), “Abolición de la propiedad” (2012), “Alicia en el país de María” (2014), “El Alien y yo” (2016) y su reciente filme “Recursos Humanos” (2023), en coproducción con Argentina.

“‘Recursos Humanos’ es la adaptación de la novela del mismo título de Antonio Ortuño, es una historia que habla de la lucha por el poder en un ambiente laboral y que tiene como personaje protagónico a alguien que piensa que debe de ser el jefe de piso cuando queda la vacante disponible y, de repente, llega el hijo recomendado de alguien y le dan el puesto.

“A partir de eso él crea una venganza contra su inexperto jefe que tampoco es que quiera realmente el puesto, es como un junior que pusieron ahí. A través de una comedia muy negra busca hacer una reflexión sobre lo absurdo que es esta lucha en el ámbito laboral y en todos los lugares”, expresó.

“Recursos Humanos” llegará próximamente a Prime Video y se exhibirá el 21 de marzo en la Cineteca Nacional como parte de una retrospectiva cinematográfica, en la que se exhibirán tres cintas de Magaña. La difusión de su trabajo es producto de la iniciativa “Conversando con nuestros cineastas”.

“Es un súper orgullo para mí ser parte de esto, la Cineteca es una institución pilar del cine mexicano; este es un ciclo permanente y que me hayan invitado a que presente mis películas, se vuelve como un ciclo mío”, dijo.

El ciclo inició con “Sobreviviente”, y continuará con “El alien y yo”, el jueves 14 y “Recursos Humanos”, el 21 de marzo.

Por otro lado, el director adelantó que está trabajando en dos proyectos, una comedia romántica y otro de ciencia ficción, abordando la incógnita de qué pasaría con la población si ninguna vacuna funcionara.