Fans muestran su apoyo a Nicola Porcella con un espectáculo de drones (video) 

A poco tiempo de la gran final de La Casa de los Famosos, los integrantes recibieron una sorpresa de los fanáticos, pero especialmente Nicola Porcella, quien fue el protagonista para un espectáculo de luz.

Un grupo de seguidoras del peruano que se denominan Nicolitas mostraron al resto del Team Infierno un show de drones en el que dejaron claro que apuestan por Nicola para ganar el reality.

La producción permitió que Sergio Mayer, Emilio Osorio, Wendy Guevara y Poncho de Nigris disfrutaran también del espectáculo, mientras que Nicola, emocionado, agradeció a sus fans por el detalle.

Nuestros shows de drones no solo son sorprendentes visualmente, sino que también llevan consigo mensajes profundos de emoción y cariño. Como prueba de ello, las Nicolitas emocionaron a todos al enviar su mensaje de amor a Nicola mediante un deslumbrante espectáculo de luces en la noche pasada en la casa de los famosos. Cada dron en el aire era una chispa de afecto que iluminaba el cielo y tocaba el corazón de todos los presentes.

Mientras tanto, el grupo de Nicolitas también le expresaron su amor y apoyo a las afueras de la casa, como ya es costumbre, pero lanzaron una frase que llamó la atención de los jugadores del reality: “somos el 1%”.

Nicola recordó que cuando entró al programa le confesó a su mamá que él no sentía que tuviera las mayores posibilidades de ganar, por eso le dijo que tenía el 1%, pero su madre le dijo que luchara por eso.

“Cuando me entrevistaron yo dije, ‘tengo el 1% para ganar este reality’, y le dije a mi mamá, ‘mamá, yo tengo solo el 1%’. Mi mamá me dijo ‘pero tienes el 1%, pelea por ese 1%, lo has hecho siempre, pelea por ese 1%’”, contó.

Aunque durante mucho tiempo Wendy se posicionó como la potencial ganadora, Nicola también se ha ganado el corazón de los mexicanos. Será este domingo 13 de agosto cuando el público conocerá al ganador.