Festival Estereo Picnic: el enorme evento en Bogotá donde tocarían los Foo Fighters

La noche de este viernes se dio a conocer la muerte del baterista de los Foo Fighters, Taylor Hawkins, en Colombia, donde la banda se encontraba para participar en el Festival Estéreo Picnic, un evento que podría ser el equivalente al Corona Capital en México.

La escena musical latinoamericana se ha desarrollado a lo largo de los años, creando eventos que reúnen toda clase de género y que acercan a las bandas más importantes del mundo a su público en la región; esto ocurre con el Festival Estéreo Picnic en Bogotá, Colombia.

A partir de este viernes 25 y hasta el 27 de marzo, se llevaría acabo la edición 2022 del festival, en el que sería su regreso tras la pandemia del Covid-19, luego de realizarse cada año a partir de 2010 en la capital colombiana.

Pensar en que vamos a ver a @libertines apenas en el primer día del Festival y por primera vez en Colombia, en este regreso épico nos da vida

¿Preparadxs? #ElComebackDelFEP

El cartel del evento para su reencuentro con el público de Bogotá no le pedía nada a otros conciertos alrededor del mundo: los headliners para sus tres días eran los Foo Fighters, The Strokes, J Balvin, The Libertine, Machine Gun Kelly, Martin Garrix, Fat Boy Slim y Doja Cat.

Páramo Presenta, empresa detrás del festival, invirtió más de seis millones de dólares tan sólo en talento, según dio a conocer su CEO, Gabriel García, con lo que la cifra total dedicada al evento rondaba los nueve millones.

Para recibir al público se montaron cinco escenarios en el Campo de Golf Briceño 18, en los que se esperaba romper el récord de 90 mil personas que estableció el festival en su edición de 2019; los organizadores proyectaban una asistencia de 100 mil fanáticos.

Siguiendo la tendencia de los festivales alrededor del mundo, el Estéreo Picnic se siguen incorporando los últimos avances tecnológico, que en esta ocasión se materializaron en los token no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés).

Es hermoso volverlos a ver

La adquisición de los NFT daría la posibilidad a los usuarios de ingresar a meet and greet, pases al back stage, o entradas para ediciones futuras del evento.

Para este viernes 25 de marzo estaba proyectado que Foo Fighter cerrara el primer día de actividades del Festival Estéreo Picnic; sin embargo, alrededor de las 21:00 horas se dio a conocer que se cancelaba la presentación por razones de fuerza mayor.

Más tarde, la misma banda dio a conocer a través de sus redes sociales que el motivo de la cancelación era la muerte de su baterista, Taylor Hawkins. Hasta el momento se desconocen las causas que terminaron con la vida del músico.

En el escenario donde se presentaría la banda se realizó un homenaje para Hawkins, en el que se guardó un minuto de silencio y se encendieron velas sobre el entarimado.