Enfermeras del Materno Infantil demandan servicio de elevadores

Enfermeras del Hospital Materno Infantil cerraron por breves minutos la calle 5 de Febrero, esto debido a la falta de servicio de los elevadores, mismos que señalan tienen 15 días sin funcionamiento, lo que ha provocado un hacinamiento de pacientes en el primer piso, pues es complicado subir a una paciente por las escaleras, sobre todo en las condiciones en las que ellas se encuentran.

Te puede interesar: Trabajadores de la SSD toman oficinas, reclaman afectaciones en su salario

“El doctor Moi es de casa, él conoce las necesidades del Materno Infantil, no es de ahorita y no es de 15 días”, comentó la enfermera Claudia Amaro, quien señaló la falta de los tres elevadores se da de manera recurrente, pues desde hace dos años el servicio ha tenido fallas constantes, “a veces funcionan, a veces no”, dijo al referir que el trabajo se está sacando, pero no bajo unas condiciones dignas.

Los elevadores es uno de los problemas más recurrentes dentro de las exigencias del personal de enfermería / Foto: cortesía / SSD

Cansadas de trabajar en esta situación, pues como en su momento advirtió la presidenta del Colegio de Enfermeras Durangueñas, María del Refugio Torres, los elevadores es uno de los problemas más recurrentes dentro de las exigencias del personal de enfermería, salieron a exigir a las autoridades dar una solución inmediata, de lo contrario continuarán manifestándose en la vía pública.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





Señalan que el elevador tiene 15 días sin funcionamiento, lo que ha provocado un hacinamiento de pacientes en el primer piso / Erika Uribe / El Sol de Durango

Por su parte, el director de dicho nosocomio, Javier Fernando Loera, aseguró que tras un acuerdo sostenido entre el Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud Sección 88 y área administrativa de la Secretaría de Salud de Durango (SSD), el cual se contactó a una empresa externa de elevadores a fin de hacer una revisión de los equipos y ver si es posible habilitarlos al menos por un tiempo, en lo que se sustituyen por unidades nuevas.

El directo Javier Fernando Loera aseguró que se contactó a una empresa externa de elevadores a fin de hacer una revisión de los equipos y ver si es posible habilitarlos al menos por un tiempo / Foto: cortesía / SSD

“Se les pide paciencia a los compañeros trabajadores para que nos den oportunidad de seguir trabajando, seguir atendiendo a los pacientes sin hacer ningún tipo de manifestaciones”, comentó el médico, quien reconoció que todos tienen derecho a expresar sus inconformidades, sin embargo todos se encuentran en situaciones similares y pese a ello continúan trabajando.

Local Quemaduras y golpes en la cabeza, las lesiones más comunes en niños hospitalizados





“Un agradecimiento muy sentido a todos los trabajadores de este hospital que han sido pacientes por esta situación en la que estamos, y agradecerles por seguir atendiendo a los pacientes que para eso estamos”, concluyó.