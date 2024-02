Javier Blake abre panorama sobre su vida en su segundo álbum como solista

El cantante Javier Blake se define esta etapa de su vida como un hombre mucho más maduro, consciente de sus gustos y con metas determinadas.

Puede interesarte: Beyoncé rompe récord con su primera canción country “Texas hold 'em”

Dos décadas después de haber iniciado su carrera musical con el grupo División Minúscula, Blake apostó por lanzarse como solista. En 2021 estrenó su álbum debut titulado “En los tiempos de lo extraño”, con el que no sólo demostró sus habilidades musicales, sino que también abrió un nuevo panorama al público sobre su propia vida.

“Este proyecto no lo pude haber desarrollado cuando era mucho más joven, no me hubiera podido dar el tiempo, ni la madurez ni la estructura para llevar los dos proyectos, tanto División Minúscula como algo paralelo en solitario. La madurez tanto de persona como músico me ha ayudado a poder mantener ambos planes, creo que también eso se muestra mucho en la música, se muestra en las canciones, en el sonido del disco y las canciones que estoy sacando”, afirmó el cantante en entrevista con El Sol de México.

Gossip Chayanne anuncia nueva gira en Premios Lo Nuestro

“Ser solista refleja al Javier actual, de todos los días y eso me da mucha libertad porque no tengo que estructurar o planear nada, sino que simplemente soy yo, esto es lo que hay, esto es lo que soy, estoy empezando a sentirme a gusto en mi propia piel y quiero que eso se demuestre en lo que hago”, agregó.

Gracias al éxito de su primer disco, Blake pudo pisar escenarios distintos a los que ha estado con su agrupación. El 20 de octubre del año pasado, el músico inició su gira en el Teatro Metropólitan y a finales de marzo la concluirá en el Festival Pal’ Norte.

Javier Blake / Cortesía | Bmás Producciones

“Yo me enfoco en que es una escapatoria para mí, porque estas son canciones que, de no sacarlas con mi proyecto, estarían guardadas en el cajón y, a lo mejor, no tendrían una plataforma dónde escucharse. El mismo proyecto me ha llevado a pisar escenarios mejores, tener cosas más grandes, entonces de alguna manera siento que es autosustentable, lo puedo hacer a mis tiempos, a mis formas y eso me da mucha libertad para trabajar”, expresó.

Javier Blake se presentará este 23 de febrero en Cuautitlán Izcalli, el 1 de marzo en Texcoco y el 29 de marzo en Monterrey.

Paralelo a la promoción de su gira, alista los últimos detalles de su segundo material discográfico, del cual no quiso revelar el título ya que espera sea una sorpresa para sus fanáticos. Lo que adelantó es que este álbum incluirá una versión mucho más profunda de lo que es él como persona, en la vida diaria, las decisiones que afronta, así como la inspiración que toma para la creación de su música.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes del suplemento

“Es un disco que vendrá a reflejar mucho de dónde vengo, quién soy el día de hoy, creo que es muy importante la etapa de la carrera y la vida cuando ya sabes perfectamente lo que eres porque te das oportunidad a cosas nuevas.

“Hoy soy una persona que tiene claras sus prioridades, he aprendido a rodearme de las personas y cosas que quiero y me gustan, a alejarme, a soltar y avanzar, que a veces es un ejercicio difícil en la vida, pero de eso viene mucho de la madurez”, finalizó.