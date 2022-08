Julia Palma prepara concierto y estrena programa

A un año de la partida de su padre, el maestro locutor Guillermo Mejía Llosas, la cantante Julia Palma se ha refugiado en el trabajo y estrena este domingo 28 un nuevo programa musical y de entrevistas en la plataforma Orbe.

Al respecto informó en su visita a las instalaciones de El Sol de México, que tendrá de padrino al comediante Gerardo Penagos.

“Cada semana a lo largo de media hora habrá música regional mexicana con un invitado para la entrevista en Julia Palma Presenta, y en esta ocasión contaremos con Gerardo Penagos, parte de su participación será alegrarnos varios minutos con su comicidad”, detalló.

La artista con cuatro décadas en el canto y en la locución, lamenta que debido a la pandemia, “es muy difícil el apoyo de los programadores en la radio y en las plataformas, aunque impera la juventud, esta se va por el sonido urbano y reguetón, pero nadie en lo ranchero.

“Somos pocas voces femeninas que seguimos en la lucha, cantando el bravío, como el regional mexicano y no se dan nuevas figuras. Imperan los hombres en lo ranchero: Alejandro Fernández, Alex Fernández, Pedro Fernández, Pablo Montero, Pepe Aguilar y sus hijos Ángela y Leonardo Aguilar, su sobrina Majo Aguilar, y ya, díganme más nombres…”

Julia Palma / Cortesía | Julia Palma

Declaró en la plática Julia Palma que por segunda vez va a pisar el escenario del Lunario del Auditorio Nacional: “Mi programa México canta se suspendió en diciembre pasado, duró nueve años al aire y lo vamos a reiniciar hasta el jueves 15 de diciembre con mi concierto en el Lunario del Auditorio Nacional en el que voy a cantar por segunda ocasión y lo sigo conduciendo con Edoardo Narváez. Mi concierto se va a llamar Gala México canta y encanta para el que interpretaré mi repertorio de canciones conocidas y las que últimamente he lanzado digitalmente”.

La cantante y conductora de programas musicales mayormente en plataformas tiene aún en proceso él álbum doble de 20 canciones México canta, para el que se asoció con Rubén Sánchez y Emmanuel Figueroa, para su producción.

“Es una compilación de 20 temas del catálogo de oro de México, que tendrá igual número de cantantes como Ramón Ayala, Alejandra Ávalos, Alberto Ángel El Cuervo, Humberto Cravioto, cada uno ya grabó su canción con nuevos arreglos musicales. Me falta un 20 por ciento de intérpretes invitados y no me ha sido fácil empatar con sus agendas e ir al estudio de grabación”.

Finamente, dio la primicia que estrenará otro programa, titulado Que esto y aquello, que tendrá de madrina a Felicia Garza en YouTube, para septiembre próximo.