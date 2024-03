María León sana emocionalmente gracias a su música con su álbum “Mírame”

Solista de 2016 y con un amplio repertorio en su haber desde aquel año, María León ha lanzado su nuevo sencillo “Mírame”, la tercera parte de un recorrido que comenzó con los temas “Hola me llamo María” y “Ayer lloré”.

“Es un recorrido muy personal. Es un poco ese despertar de donde por fin pudiste soltar un poco el pasado, estás tratando de rehacer tu vida y aparece esa persona contra tu voluntad. Cuando uno está sanando, de pronto llegan estos fantasmas a hacerse presentes”, explicó María León en entrevista con El Sol de México.

“Para mí en este proceso ha sido muy importante entender que lo que a veces necesito para sanar no es venganza, sino justicia. No quiero que sufras como yo, quiero que me veas feliz con alguien que no eres tú. Por eso es ‘mírame’. Este proceso ha estado basado en el amor propio, me costó mucho trabajo salir de ahí, pero aquí estoy”, explica la artista sobre el sentido de su nueva etapa musical.

En “Mírame”, la cantante originaria de Guadalajara, se permite jugar con el ritmo de la bachata, al mismo tiempo que lo goza también desde el baile en un videoclip dirigido por el venezolano Miguel Ferrer.

“He sido muy curiosa toda mi vida musical, desde siempre pero más desde mi carrera de solista. “Se te salió mi nombre” con mariachi, “Amor ilegal” con salsa, “Perro amor” con cumbia, todo el disco pasado regional y diferentes ritmos. Amo la bachata, había sido fan de bailarla y nunca la había cantado, entonces me pareció muy buen momento para hacer esta combinación que te permite el pop. Creo que tare un sentido de amor y de desamor muy importante”, expresó.

Se rodea de mujeres

Para la cantante de 38 años, trabajar en equipo es una parte fundamental de su trabajo, a pesar de que como dice, sólo ella sea la cara de lo que el público puede conocer. En esa dinámica de su labor, León se acompaña de colegas para enmarcar el mensaje que transmite como mujer.

“Dan una perspectiva muy importante, creo que cada vez que mi equipo se conforma por más mujeres, tiene mucho más sentido lo que tengo que decir desde mi perspectiva como autora, como artista femenina”, dijo.

“Estamos en un momento en el que todavía no alcanzamos equidad laboral ni personal, ni cotidiana. Es una sociedad que lleva muchos años viviendo bajo un formato machista en el que nosotras también nos hemos educado para entenderlo”, destaca María León, dando valor a la red de mujeres que ha logrado construir.

Se mantiene cerca de sus fans

Conocida por las interacciones que mantiene con sus fans, María León destaca la manera de relacionarse con sus seguidores a través de las redes sociales. “Más allá de generar una figura inalcanzable que es lo que te permite el escenario, lo más importante es generar cercanía”, dijo.

“Soy una romántica que así como sigue creyendo en los conceptos de un disco completo, también en la convivencia y en escuchar a alguien que tiene mucho que decir. Me gusta que tengamos esta experiencia de persona a persona”.

“Mírame”, “Ayer lloré” y “Hola me llamo María” son los primeros tres cortes de un álbum que todavía no tiene nombre, pero que sin duda abrirá un tour con el que recorrerá la mayor cantidad de ciudades posibles.

“Uno hace discos para tocarlos en vivo, para mí la meta es cantártelo en persona, ver cómo te hace sentir, ver tu cara, si te hace llorar, que lloremos juntos”, finalizó María León.