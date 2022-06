Magnate Rupert Murdoch se divorcia de la actriz Jerry Hall

El magnate de la prensa Rupert Murdoch, de 91 años, y la modelo y actriz Jerry Hall, se están divorciando, informó este miércoles el New York Times que cita dos fuentes cercanas a la pareja.

Este será el cuarto divorcio de Murdoch, cuya fortuna está estimada en 17 mil millones de dólares.

Bryce Tom, portavoz de Murdoch, rehusó hacer comentario alguno de la noticia al ser contactado por la AFP.

Entre el imperio del magnate se encuentran la cadena de televisión Fox. | Foto:AFP

¿Qué pasará con la fortuna de Murdoch?

El diario neoyorquino asegura que es poco probable que el divorcio del magnate altere la estructura de su imperio, gestionado por un trust en el que comparte voto con sus cuatro hijos mayores: Lachlan, Elisabeth, James y Prudence.

Entre los medios de comunicación de su imperio se encuentran la cadena de televisión Fox News y The Wall Street Journal en Estados Unidos, el diario inglés The Sun y la cadena de televisión Sky News en Australia.

Al unirse en matrimonio con Hall en marzo de 2016 en Londres, Murdoch escribió en Twitter que era "el hombre con más suerte y feliz del mundo".

No more tweets for ten days or ever! Feel like the luckiest AND happiest man in world. — Rupert Murdoch (@rupertmurdoch) March 4, 2016

La primera esposa de Murdoch fue Patricia Booker, una azafata australiana, de la que se divorció a mediados de la década de 1960.

Luego se casó con Anna Torv, una periodista, de la que se divorció en 1999 tras más de tres décadas de matrimonio.

Posteriormente, se casó con Wendi Deng, una emprendedora e inversora de origen chino, de la que se divorció en 2013.

Cabe destacar que Jerry Hall estuvo casada con el vocalista de los Rolling Stones Mike Jagger con el que tuvo cuatro hijos,