Survivor es la esencia de la vida, dice Carlos Guerrero sobre el reality

En la semana final de Survivor México, Carlos Guerrero también conocido como Warrior, está convencido de que este reality ha sido un éxito debido a ofrecer a los espectadores “la esencia de la vida misma”.

“Los realities son un formato que ha venido a llenar de buena manera la pantalla de la televisión en México. Es un formato muy intenso que te ponen al límite. La gente disfruta mucho porque desde la comodidad del sofá gritan junto con los participantes, sufren, se emocionan. Survivor México es la vida misma y mucha gente se identifica porque día a día todos somos sobrevivientes, intentando salir adelante de cualquier desafío”, explicó el anfitrión del programa.

Para la final, que llegará este viernes 25 de agosto, se tiene contemplada una transmisión en vivo desde el clima tropical de República Dominicana, donde tres finalistas buscarán alzarse con la victoria a través de las votaciones del público, y hacerse del premio de dos millones de pesos.

“Es un formato muy complicado de hacer, son muchas horas de grabación. Llevo un alto porcentaje de responsabilidad, en mí está ayudarlos, levantarlos, exigirlos. Son muchas horas de esfuerzo pero todo vale la pena cuando veo un capítulo completo. Es una maravilla la manera en la que se ven los participantes, como verdaderos gladiadores. Es una película”.

Survivor 2 llega a su gran final esta noche a las 20:00 horas / Cortesía | TV Azteca

Después de ser uno de los principales comunicadores y analistas del medio deportivo, Warrior asegura que encontró en el programa algo a lo que todavía no había llegado en su trayectoria, que consta de 25 años trabajando en TV Azteca.

“Survivor México me ha dado muchas cosas, entre ellas entender mejor la psicología del ser humano, ahora analizo cómo se comporta el ser humano bajo ciertas circunstancias de supervivencia, cómo van mutando en cuestiones de conducta cuando tienen hambre, cuando están cansados, desolados. Eso me ha llevado a ser más empático”, comentó.

“Lo más bonito es cuando ellos mismos se me acercan y me dicen ‘Warrior, sin tu narración no hubiera llegado tan lejos’, ‘tu narración nos motiva’. Me emociona tener historias qué contar, el agradecido soy yo”, agregó.

Así como narrar el reality representó algo nuevo, Warrior no descarta la posibilidad de hacerse parte y explorar un formato similar en el futuro.

“En un principio decía que no habría manera por lo demandante y desgastante que es, pero después digo ¿Por qué no? No considero que sea una persona tan hábil, pero la magia de Survivor es que no necesitas ser el más fuerte o ágil. Puedes llegar y ganar los dos millones de pesos a través de estrategias, alianzas. Si algún día lo llegara a hacer me gustaría cómo actuaría frente a ciertas circunstancias”, dijo.

La transmisión de la final de Survivor México 2023 podrá seguirse por la señal abierta de Azteca 1 a las 20:30 el viernes 25 de agosto.