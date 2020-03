¡Twenty One Pilots y Gwen Stefani encabezan primera edición del Tecate Emblema!

Una vez más la Ciudad de México tendrá el privilegio de ver nacer a un nuevo festival: ¡Tecate Emblema!, el cual ya dio a conocer su cartel y aquí te decimos todo lo que tienes que saber para que no te lo pierdas.

Twenty One Pilots y Gwen Stefani son los que encabezarán la primera edición de este evento, el cual busca llevar música de diferentes géneros a todos sus asistentes.

via GIPHY

Desde Rock, Pop, Electrónica hasta Reggaetón y R&B, es lo que podrás escuchar en este festival, que se llevará a cabo el 22 y 23 de mayo, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Además de los artistas antes mencionados, también estarán One Republic, Empire of the Sun, Carly Rae Jepsen, Alan Walker, Galantis, La Mala Rodríguez, Maná, entre otros, que seguramente te sorprenderán.

Foto: Twitter @TecateEmblema

¿Y los precios?

Pues como ya es costumbre en los festivales, habrá dos fases para cada categoría que van de General a VIP, así que aquí te dejamos la lista completa.

Abono General Fase 1: $1,650

Abono General Fase 2: $1,900

Boleto por día Fase 1: $1,250

Boleto por día Fase 2: $1,400

Abono VIP Fase 1: $2,850

Abono VIP Fase 2: $3,100

Boleto VIP por día Fase 1: $2,450

Boleto VIP por día Fase 2: $2,600

via GIPHY

Venta de boletos

Si el Emblema Tecate te convenció y quieres comprar tus entradas, debes saber que habrá una preventa para tarjetahabientes Citibanamex, el próximo 10 y 11 de marzo a través del sistema Ticketmaster y de las taquillas del Autódromo.

Pero... si no eres cliente, no te preocupes, porque la venta general arrancará el 12 de marzo.