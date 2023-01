White Lotus le devolvió la esperanza a Jennifer Coolidge…y de paso le dio un Globo de Oro

La actriz Jennifer Coolidge se recuerda a sí misma como una niña soñadora, cuya meta era ser “la Reina de Mónaco”, sin importar que ese puesto ya estuviera ocupado por otra persona.

Y es que no le importaba cómo lograr su objetivo, simplemente era una pequeña con “grandes sueños y expectativas”, y hoy a sus 61 años, conquistó uno de los mayores logros actorales, al llevarse su primer Globo de Oro.

Puede interesarte: Con pulparindo y mazapán, Salma Hayek se lleva los reflectores en los Globos de Oro

El papel que le otorgó esta distinción como Mejor Actriz de Reparto en una Serie Limitada fue el de la empresaria “Tanya McQuoid” en la serie “The White Lotus”, que fue creada por Mike White y actualmente cuenta con dos temporadas, independientes una de la otra.

Dicha producción triunfó el año pasado en los Premios Emmy, al llevarse diez estatuillas, incluyendo Mejor Miniserie, Mejor Dirección y Mejor Actriz de Reparto para Jennifer, siendo éste también su primer triunfo en esa ceremonia.

“Tenía estas grandes ideas, pero después envejeces y dices “cuándo sucederá esto”. Sólo quiero decir a Mike White que me diste esperanza, aunque esto fuera el final, y lo es porque mataste a mi personaje, pero cambiaste mi vida de muchas maneras”, expresó durante su discurso de agradecimiento en la ceremonia celebrada la noche del martes.

Pero ésta no es la primera gran producción en la que participa, inició su carrera en 1993 con papeles pequeños en series como “Seinfield” y “El rey de la colina”. Su salto a la fama se produjo en 1999, al dar vida a “Jeanine Stifler” en la película “American Pie” (esta sería la primera de cuatro cintas de la franquicia en las que apareció).

Yippee! @GoldenGlobes ✨ #TheWhiteLotus pic.twitter.com/06eDJHGwKp — Jennifer Coolidge (@JENCOOLIDGE) January 11, 2023

Este éxito le abrió las puertas de otros títulos, como “Legalmente rubia”, “La nueva Cenicienta”, “Friends”, “Nip Tuck” y la animada “Robots”, donde dio voz al personaje de “La tía Fanny”.

Ella misma reconoció durante su discurso de agradecimiento en los Globos de Oro que estos proyectos pequeños la mantuvieron a flote durante estos 20 años, pero a la vez no le brindaron el nivel de reconocimiento que le llegó luego de protagonizar “The White Lotus”.

“Mis vecinos ya no son malvados conmigo”, señaló entre risas. “Lo digo en serio. Nadie me invitaba a sus fiestas en mi calle, y ahora todos me hablan para invitarme”.

Uno de los factores que contribuyó a que Hollywood la volteara a ver nuevamente fue aparecer en el video del tema “Thank you, next” de Ariana Grande en 2018, donde la cantante hace homenaje a las películas de los dosmiles, y le permitió interpretar nuevamente a “Paulette”, quien apareció en “Legalmente rubia”.

Según afirmó Jennifer en entrevistas posteriores al lanzamiento del sencillo, eso provocó que “se acordaran de ella”, y la llevó a audicionar para la película “Hermosa venganza”, y posteriormente fue reclutada por Mike White para la serie White Lotus.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Es mi amiga, y fue parte de las razones por las cuales escribí la primera temporada. La gente realmente respondió a su actuación”, comentó White durante la promoción de la segunda entrega de la serie.

En una entrevista otorgada a Billboard, antes de ingresar a su tradicional fiesta de los Globos de Oro, Jennifer volvió a celebrar su triunfo, y afirmó que el momento por el cual atraviesa “es increíble, nunca olvidaré esta noche”.