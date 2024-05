¿Y si el amor fuera un contrato temporal? Firma aquí explora la complejidad de las relaciones

Enrique Vázquez narra en su ópera prima Firma aquí, la historia de Fran y Roque, quienes tras una selección virtual, firman un contrato para permanecer unidos por cuatro años, sin embargo, cuando éste está por finalizar, no tienen intenciones de alejarse.

“Al ser mi ópera prima quería que fuera algo cercano y personal y yo tengo muy cercano este miedo al compromiso por cómo fui criado, fui de esta generación que le inculcaron la idea de estar con alguien para toda la vida, pero, por otro lado, veo cómo estas nuevas convivencias han cambiado, tengo amigos que se casan, pero en dos años se separan y no me siento identificado con ninguna de las dos opciones”, afirmó Vázquez en entrevista.

“Mucho de la inquietud de la película fue hacer esta gran distinción entre la institución del amor y el complejo industrial del amor, por ejemplo, que el amor es regalar flores, chocolates, salir el 14 de febrero, todas esas cosas de cómo se ve este sentimiento y, por el otro lado, está la experiencia individual, que no se puede compartir porque es única”, agregó.

El filme es protagonizado por Regina Blandón y Leonardo Ortizgris; cuenta con la dirección de Vázquez y la coescritura de María Torres. Patricia Bernal, Harold Torres, Marcela Guirado, y Vico Escorcia completan el elenco.

“Esta película me hizo cuestionar muchas cosas del por qué veo el amor de cierta forma. Yo vengo de un pasado, de un contexto familiar bastante conservador, incluso yo me casé por la iglesia y creo que nos falta siempre ver otros puntos de vista, sentarte a escuchar a otras personas. Cualquier persona que vea la cinta, va a salir con cuestionamientos y debates con las personas que asistan y eso fue lo que me llamó la atención”, expresó Blandón.

Para Ortizgris, el filme cuenta con diferentes puntos de vista, desde la temporalidad que tiene el amor en las relaciones humanas, hasta la forma en cómo la sociedad se ha encargado de construir las relaciones amorosas. Tanto su personaje, como el de Blandón son considerados como “rebeldes” dentro de la historia, ya que apuestan por seguir juntos, a pesar de que en un inicio sus diferencias eran claras, pero tras el paso del tiempo, aprendieron a convivir y revelaron cada quien su esencia.

“¿Qué pasa si no queremos estar sólo cuatro años y queremos atrevernos a transformar las cosas, a romper el sistema, la estructura de lo que es considerado ‘normal’. Un acto revolucionario es quitar estos sellos de lo ‘normal’ o lo ‘correcto’; el ser humano es diverso en cuanto a religión, su cultura, esta película lo plantea, muestra diferentes tipos de pareja, edades, generaciones, gustos creo que eso es lo rico de la película”, sostuvo. “Firma aquí” se estrena este 9 de mayo en 350 salas de cine comercial a nivel nacional.