Acusan a la regidora duranguense Cynthia Hernández de discriminación

En Durango señalan a la regidora de Morena, Cynthia Monserrat Hernández, por acto de discriminación, por declarar que las comisiones que les tocaron a los regidores morenistas como la de discapacidad, no son importantes, y no los habían dejado participar en comisiones dictaminadoras, por lo que desató diversas opiniones en su contra.

“No es justo que en estos tiempos todavía se estén viviendo esas situaciones de discriminación hacia las personas con discapacidad, si tenemos tantos años luchando en materia de inclusión”, declaró Efraín Gómez, presidente del Movimiento Nacional para la Inclusión y Democracia de y para las personas con discapacidad.

Dijo “es triste que la regidora, después de seis años de trabajo en el Cabildo, siga perdida”, puede ser que se trate de un tema político, “todavía yo la veía por ahí en campaña con Marina, diciendo que somos unos angelitos, que de angelitos no tenemos nada, somos personas comunes y corrientes como todos”, pero cuando no les conviene, no somos importantes.

Cynthia Montserrat Hernández, regidora de #MORENA se queja de que no les asignaron comisiones dictaminadoras o “importantes”



¿Qué los discapacitados no cuentan? pic.twitter.com/Y5And77JHr — Salvador Mercado (@Sallvatoree) September 24, 2022

Por el momento indicó que esperan reunirse y platicar con la regidora, pues consideran importante dar a conocer su punto de vista, y aclarar la situación, sobre todo ante las diferentes necesidades que tiene este grupo de la sociedad, simplemente hasta para transportarse.

La regidora del PAN, Gabriela Vazquez Chacón, expresó “lamento muchísimo el comentario de la regidora Cynthia Mont, primero porque las comisiones fueron repartidas con pluralidad, es decir todas las fracciones presiden alguna comisión, segundo porque no hay comisiones menos importantes”.

El tema de la comisión de discapacidad, es una de las más nobles y más importantes, “lo digo yo que tengo una discapacidad”, aquí de lo que se trata, pues es que tengan las ganas y la actitud de trabajar, una comisión la vas a hacer tan importante como decidas trabajarla, “yo espero que mi compañera regidora Cynthia, pues se haya equivocado con sus palabras y reconsidere su postura”.

Sobre este tema, los regidores del PRI, Arlina Adame y Toño Morales, acompañados de asociaciones civiles que apoyan a personas con discapacidad, se mostraron molestos por esas declaraciones, e indicaron “que no hay comisiones pequeñas”.

Reiteró “no hay mejores ni peores comisiones, el trabajo que tú quieras realizar, hará que tu comisión pues de un buen servicio”, y la inclusión implica hacer visible los retos que enfrentan las personas con discapacidad.

Resaltó, no podemos permitir desdeñar representarlos, debe ser un honor y compromiso, y explicó que las comisiones están organizadas de acuerdo a sectores o grupos y sus necesidades, porque en Durango toda la ciudadanía es importante, y aclaró que si el PRI está presente en todas las comisiones, porque la repartición es también por votos.









La regidora responde

Por su parte la regidora respondió a través de su cuenta de Twitter, donde publicó un video en el que se observa a personas con discapacidad tener que subir un primer piso de un hotel en la ciudad de Durango para reunirse con algunos regidores y manifestarse frente a la declaración de Hernández.

Vaya manera de protagonizar.



Quisieron atacarme y desvirtuar, para ello, “utilizaron”, lamentablemente, a personas con discapacidad. Eso sí que se llama discriminación. Ccp @tonomorales_7 @ArlinaAdame https://t.co/LahOrmK3Xm — Cynthia Mont (@c_mont22) September 26, 2022

Cynthia Hernández escribió: "Vaya manera de protagonizar. Quisieron atacarme y desvirtuar, para ello, “utilizaron”, lamentablemente, a personas con discapacidad. Eso sí que se llama discriminación. Ccp @tonomorales_7 @ArlinaAdame", sin más al respecto.