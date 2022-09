Adán Bayona promete transparencia y resultados en contienda por el SNTE Sección 44

Transparencia y rendición de resultados, defensa de los derechos laborales y contar con un sindicato de puertas abiertas y tiempo completo, son las bases que propone Adán Bayona Santillan, junto a la planilla Azul “Juntos por le cambio”, quienes contienden por el comité ejecutivo de la Sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Con 40 años de servicio, el también docente señaló que acceder a la vivienda es un tema recurrente, pues muchas maestras, maestros y trabajadores educativos no cuentan con ello, por tanto será prioridad de llegar a presidir el sindicato.

Añadió que sin duda el tema dinero y fatal de pago al magisterio es toral y por tanto se revisará, pues por más de dos años se dejó avanzar la deuda que tiene el gobierno del estado con la sección 44 hasta llegar a ser impagable, sobretodo en el rubro de seguros.

Bayona Santillan subrayó que 15 mil docentes se dejaron sin protección y con la pandemia se agudizó el problema, pues los decesos y complicaciones de salud aumentaron, “y hasta ahorita no se les ha pagado a los familiares”. Ante ello confío que el nuevo gobierno mantenga el diálogo y respete el dinero que aporta el magisterio y se encause a donde debe llegar.

Enfatizó que buscará el diálogo con el gobernador Esteban Villegas, y esperan que consiga recurso para el magisterio y la entidad.

Entre las principales peticiones que ha recibido el profe Bayona, como es conocido en el gremio, se encuentra además de la vivienda contar con un programa que estimule la preparación de los docentes y así continúen su preparación.

En el tema de salud subrayó que es la queja eterna de las maestras y maestro pues en el ISSSTE “nos descuentan, pagamos el servicio, pero el recurso se queda en gobierno y no llega a la institución, como no llega al FOVI o a Pensiones”, señaló, por tanto propone establecer un fondo principalmente para los jubilados a fin de poder proporcionar medicamento, pues en el caso de cancer es medicamento caro y el ISSSTE no lo surte “ni el medicamento básico”.

Aseguró que los docentes y trabajadores jubilados es él área más sensible de la sección 44 y mal atendida, pues se les paga cuando quieren y ellos ya aportaron durante 30 años recursos para su retiro, son 3 mil 500 jubilados quienes ahora están en dicho segmento y se incrementa la lista cada día más, sien embargo las plazas que se abren son pocas, cerca de 100 al año, a lo que se suma “la incapacidad total y permanente que antes contemplaba la sustitución del trabajador, hoy la incapacidad se cambia por enfermedad incapacitante irreversible, y ya no se sustituye la figura, al irse una maestra, maestro, intendente o personal educativo con incapacidad no se sustituye, en caso que un grupo quede sin profesor el director debe atenderlo, por ello se buscará que se legisle y cambie esta situación desfavorable”.

Juntos por le cambio, la conforman trabajadores educativos de todas las regiones y ellos serán el enlace, pues la problemática de los maestros se conoce en territorio, señaló el entrevistado quien para finalizar invitó a los agremiados a ejercer el voto el próximo 7 de octubre, “ será un proceso inmediato, libre, transparente y democrático, nadie sabrá por quién van a votar, si quieren un cambio tiene la posibilidad de elegir”.