Adultos mayores carecen de seguridad social y respeto: Fernando Rocha

Desafortunadamente hay casos de hijos ingratos, nietos ingratos, que no atienden a sus familiares adultos mayores, “los tienen abandonados”, no los cuidan o se desentienden de ellos y de los gatos, comida o medicinas que requieren, es algo que nos damos cuenta cuando salimos a las calles y tocamos puertas, además muchos son parte del 20 por ciento nacional que no cuenta con seguridad social, no saben a dónde acudir para atender su salud, así lo manifestó el diputado local, Fernando Rocha.

Señaló que las familias deben regresarles lo que ellos hicieron, de cuidarlos, formarlos, pues ellos merecen respeto, incluso por la sociedad en general, pues son personas que de alguna manera han contribuido con el desarrollo y la historia del estado, o incluso del país, “solamente es devolverles el trato que merecen”, pero que de momento no están recibiendo.

Imagen ilustrativa | Desafortunadamente hay casos de hijos ingratos, nietos ingratos, que no atienden a sus familiares / Foto: archivo | El Sol de Puebla

Precisó que durante esta legislatura, ha realizado varias propuestas para apoyar y respaldar a los adultos mayores, como pedir el 10 por ciento de una secretaria, para que sea para programas de adultos mayores, o al inicio de la legislatura, que propuso la iniciativa de Omisión de Cuidados, para que sea de conocimiento general, que es un delito el no hacerte responsable de las personas de tercera edad o discapacidad, no importa sí es familiar directo o no.

“Es necesario hacer conciencia, pero todos los ciudadanos de que atendamos a nuestros adultos mayores, porque la realidad es que sí son varios casos de abandono y maltrato por parte de la propia familia", afirmó.

En la zona urbana y sierra también se han registrado situaciones de personas que se encuentran en total abandono / Foto: archivo | León Alvarado | El Sol de Durango

Comentó que en el estado son muchas las personas de este grupo vulnerable, las que están padeciendo, porque el problema no solo se presenta en la capital, pues en la zona urbana y sierra también se han registrado situaciones de personas que se encuentran en total abandono.

En el tema económico, Alejandra Estrada, jueza especializada en materia familiar del Poder Judicial de Durango, recordó que de acuerdo a la ley, se tiene derecho de brindar una pensión alimenticia, no solo de padres a hijos, sino también de los hijos a sus padres cuando ya no pueden valerse por sí mismos, “es una reciprocidad en la ley”, algo que es obligatorio para otorgar hasta familiares de cuarto grado, en el caso de que no haya más cercanos para brindar esa pensión.