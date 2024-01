Afectaciones en ejidos de Pueblo Nuevo por ingreso de madera extranjera

Tan solo del municipio de Pueblo Nuevo, más de mil 500 familias se han visto afectadas por el ingreso indiscriminado al país de madera procedente de países como Chile y Brasil, pues advierten que solamente de El Salto eran enviados cerca de 30 viajes diarios, mientras que a la fecha solo llegan a salir entre siete y 10 camiones.

De ahí que un grupo de 20 comisariados ejidales del municipio de Pueblo Nuevo, acudieron al Congreso del Estado para pedir apoyo y lograr llevar esta problemática al Congreso de la Unión y la federación, a fin de que se imponga el cobro de aranceles al ingreso de la madera procedente del extranjero para generar una competencia leal entre los productores locales e internacionales.

Cruz Miguel Sifuentes Ávila, aseguró que tan solo en el municipio de Pueblo Nuevo tienen pérdidas por arriba del 50 por ciento, pues actualmente solo trabaja el 30 por ciento de los aserraderos, los cuales sólo operan al 40 por ciento de su capacidad total.

Si bien reconoció que la madera que ingresa de otros países tiene mejores acabados y eso merma en la elección del producto con el comprador final, su calidad es mucho menor a la que se ofrece por parte de productores duranguenses pues es más resistente.

Explicó que comenzaron a percatarse de las afectaciones que tienen los productores locales por la entrada de madera importada, cuando cerraron las fronteras para el ingreso de mucha mercancía durante los años más álgidos de la pandemia, esto derivó en la venta de más producción y con ello el aumento en el precio tanto de madera cerrada, como madera en rollo, lo que generó buenas utilidades para el ejidatario.

En este sentido Sifuentes Ávila, informó que durante el 2023, la utilidad tuvo una disminución superior a los 20 mil pesos al ejidatario.

“El problema aquí es que no hay mercado, no se está vendiendo la trocería y se vende muy lento. Ahorita no hay pedidos y al no haber, no se va a vender nada, entonces se acaba el sustento para el ejidatario”, comentó el representante de los productores locales, quien señaló que hay familias cuyo único sustento es el que tienen actualmente por ello la problemática.

Dicho grupo fue recibido por el diputado local, Ricardo López Pescador, quien señaló que tienen conocimiento del ingreso de madera del extranjero, misma que en la ley de oferta y demanda suelen venderse más aquellos productos de menor precio y calidad, lo que deja a los productores locales con las bodegas llenas.





Por lo que de continuar con las mismas condiciones es probable que la situación económica de los mismos tenga una repercusión drástica, “Economía es la autoridad competente que puede poner un arancel distinto y además revisar la calidad de la madera que entra al país” dijo, pues el sector forestal es uno de los más importantes en el sector primario del estado.

Sin embargo ellos no son la autoridad competente para atender a estas demandas, por lo que solamente pueden realizar un exhorto a la autoridad federal para la imposición de aranceles en las fronteras a este tipo de materiales, señaló el legislador.