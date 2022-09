Alcalde de Durango contará con el apoyo de los 3 regidores de Morena: Cynthia Hernández

El alcalde de Durango, Toño Ochoa, contará con el apoyo de los 3 regidores de Morena, porque siempre que se trate de favorecer a la ciudadanía vamos a trabajar al 100% de la mano con ellos, así lo declaró la regidora, Cynthia Monserrat Hernández Quiñones.

Expresó “confió plenamente en que estos nuevos gobiernos están echados para adelante”, tanto el municipal, como el estatal, donde Morena siempre le apuesta a los ciudadanos, y aseguró “seremos una oposición muy responsable y estaremos vigilantes de lo que hacen o dejan de hacer los directores municipales, el presidente y los regidores”.

Afirmó que los ciudadanos merecen resultados, por lo que están tratando de hacer un bloque opositor con el Partido del Trabajo, pero que aún no se ve claro, “un día parecen dispuestos y otro no”, mientras tanto como regidores de Morena, dijo que están listos para trabajar por la ciudadanía.

Recordó que en la pasada administración no le dieron la oportunidad de hacer aportaciones, pues era la única representando a su partido, por ejemplo en los puntos de acuerdo, “todos me los votaban en contra y cuando algo se votó a favor, no se ejecutaba”.