En su visita a Durango este 30 y 31 de julio, Gerardo Fernández Noroña, aspirante a la presidencia de la coordinación nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, sostuvo primeramente una asamblea informativa con agricultores, ganaderos, y productores de mezcal del municipio de Nombre de Dios, donde tuvo oportunidad de convivir con cientos de personas que le manifestaron su apoyo.

Posteriormente, acudió a Plaza de Armas, donde en el “Noroñabus” firmó y compartió su libro “La Casa Blanca: Historia de un compromiso incumplido”, el primero de su autoría, para luego brindar una asamblea en la que nuevamente cientos de personas, simpatizantes del Partido del Trabajo (PT) y de la 4T le acompañaron y manifestaron su apoyo para que enarbole esta coordinación nacional.

En entrevista con El Sol de Durango, Gerardo Fernández Noroña, resaltó que los simpatizantes del Partido del Trabajo están recibiendo el mensaje claro, de que esta coordinación representa a todo un bloque de partidos que están de acuerdo en cómo se ha transformado el país en el actual sexenio.

“Soy muy optimista y creo que vamos a ganar, no deben subestimar a la gente, estamos compitiendo por la coordinación y estamos en condiciones de ganarla, creo que muchos han subestimado a la gente y a mí, pero ahí vamos y vamos a ganar”, destacó.

Alianza entre PT, Morena y PVEM, seguirá vigente para el 2024: Fernández Noroña / Foto: Miriam Ontiveros | El Sol de Durango

El diputado federal, abundó en que la gente lo conoce, que es un hombre directo y dice lo que piensa, como aquella vez cuando dijo que García Luna era un delincuente y tenía nexos con el narcotráfico, y hoy al paso de los años quedó claro que tenía la razón, o cómo actuó con toda firmeza durante la “usurpación” de Felipe Calderón.

“Sigo tratando temas incómodos como el derecho de las mujeres a ejercer su sexualidad y decidir sobre su cuerpo, y siempre estaré con las causas sociales”, destacó el político petista, quien dijo que para él ha sido infame la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en esta última etapa del Gobierno de la República, tirando leyes que se aprobaron en el Congreso federal con pretextos ridículos, la voz se debe alzar y lo deben escuchar todos.

Sobre los otros candidatos a la dirigencia de la coordinación nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, dijo que son hombres y mujer de primera, desde su óptica buscan de manera legítima presidir la coordinación, pero también es un hecho que han usado los dichos de Fernández Noroña para hacerse promoción.

“Muchos no quieren reconocer que es la gente la que va a decidir, el compañero presidente tiene su simpatías pero se ha portado impecable desde que mandó los lineamientos que aprobó el consejo de Morena por unanimidad, nuestro proceso no es una simulación, yo no me prestó a una simulación, ni ninguno de mis compañeros, se pueden tener desventajas en el proceso, pero nadie se presta a una simulación”, dijo.

Gerardo Fernández Noroña, detalló que donde hay simulación es en la derecha, ahí su candidata va a ser Xóchitl Gálvez, que no pintaba y no le alcanza ni para la candidatura para ser jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y hoy resulta que la han ido preparando, aunque en esa contienda es seguro que ellos la van a perder, porque la gente apoya la nueva forma honesta de gobernar para todos y no para las cúpulas como se hacía antes.

El diputado federal del PT, dijo que su posibilidad de ser el coordinador nacional de este movimiento es fuerte, tan es así que la aspirante de la derecha para el año entrante ya comenzó a copiarle, están tratando de sacarle un perfil como el suyo, como si fuera una persona humilde surgida en el corazón del pueblo, cuando en realidad representa los intereses de la oligarquía, al saqueo, al remate del patrimonio nacional, a la corrupción, y a los negocios al cobijo del poder.

Mencionó que no hay preocupación de perder la contienda de 2024, porque no hay una sola encuesta en la que no se demuestre que al que sea, la 4T le gana y por mucha distancia.

El PT está firme y se va a ir en conjunto con el Verde Ecologista y Morena, de forma que si no llega a ser quien coordine a nivel nacional los trabajos de la 4T, la alianza seguirá firme en su camino de transformación, aún falta profundizar y anclar poco más a la izquierda.

“El compañero presidente el pasado 5 de febrero en marco del aniversario de la Constitución, planteó las reformas que siguen en pie, hay que trabajar por un nuevo poder judicial, hay que recuperar derechos laborales que al campo nunca le llegaron, hay mucho por hacer, aún cuando el compañero presidente ha hecho lo que se tenía que hacer”, añadió.

Puntualizó que es lógico que desde la derecha quieran pelear el Congreso para quitarle la mayoría a la cuarta transformación, pero también ahí se les va a ganar, ojalá y se pueda obtener la mayoría calificada, convocar a un Congreso Constituyente para no ir reforma por reforma, sino sacarlas todas de un golpe, “mientras más amplia sea nuestra mayoría mejor”.

“En este nuevo gobierno se sentaron las bases de un mejor México, y se va a profundizar en ello, en una transformación más justa para todos”, comentó y sentenció “el nuevo gobierno avanza con paso firme, logró un nuevo aeropuerto y le calló la boca a quienes decían que no se podía, esta por sacar tres mil kilómetros de vías férreas, e implementó los mejores programas sociales, se les dijo adiós a quienes se quedaron acostumbrados a robarse el erario”.

Aseguró que no subestiman al adversario “pero no van a poder, porque su amor no es sincero, porque son racistas, porque son clasistas, porque son vende patrias y traidores al pueblo”, dijo.