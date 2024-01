Anuncian movimientos de personal en el Gobierno del Estado

Entre tres y cuatro funcionarios del Gabinete estatal han levantado la mano para postularse como candidatos en el proceso electoral de este año, por lo que deberán solicitar licencia para primero participar en los procesos internos de sus partidos y posteriormente al conseguir ser los seleccionados para las campañas de elección.

Según lo informado por el propio gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, independientemente de estas salidas, también se llevarán cabo al menos cien movimientos al interior de las Secretarías y Direcciones estatales, pues la intención es generar un gobierno más ágil y menos burocrático, eficiente en la parte financiera y buscar a aquellos perfiles que cuiden del gobierno de no cometer errores, como sucedió en el pasado.

De acuerdo con el mandatario estatal, hoy en día hay personas que ya cumplieron con la función que se les pidió en un inicio y ahora requiere de otros perfiles, de ahí que es bueno hacer movimientos que permitan darle otra visión a la administración pública, sobre todo este año en el que estará concentrado en no dejar ir a ninguna empresa o proyecto por algún error de su equipo.

“Ya lo platiqué con todos, les dije que seré implacable en eso, quien no cumpla con las metas pues ni modo se va, yo ya les di la oportunidad de estar, quien no lo haga, alguien más lo hará porque no se nos puede ir ni un solo proyecto”, enfatizó.



Al cuestionarle por los nombres de quienes están interesados en ser candidatos para esta próxima contienda electoral, Villegas Villarreal aseguró que por el momento no puede revelar los nombres, ya que apenas se reunirá con ellos esta misma semana.