Así fue la agresión a dos hombres en conocida tienda de Durango (VIDEO)

“Con el alma ahogada y la mente aturdida gracias a un psicópata y homicida en potencia”, se lee en la descripción de un primer video que compartió en la red social X un usuario de nombre Emmanuel Solano, en el cual expone que fue violentado el pasado sábado 28 de octubre, alrededor de las 16:20 horas, mientras estaba al interior de una conocida tienda, acompañado de otro hombre.

“Fui agredido en la tienda comercial City Club, en la fila para la comida estaba yo formado junto con otra persona, y de pronto sin darnos cuenta recibimos una agresión física de una persona presumiblemente de 20 a 22 años, un varón”, dice el joven que aparece a cuadro con un collarín, el cual requirió luego del ataque.

El joven al que describe –pero de quien no puede dar su nombre por razones legales- le dio un puñetazo al acompañante de Emmanuel Solano, impactándolo en el ojo derecho, cachete y oreja.

“…y le provoca igual que a mí un esguince cervical. Después que lo agrede le pregunté ‘¿qué te pasa?’ Y ni siquiera me da oportunidad de defenderme, reaccionar, correr o golpear. Me taclea, me empina contra una de las cajas de City Club (…) me lo logran quitar de encima entre tres varones, un cajero, el padre del sujeto y un cliente”.

Al no tener el suficiente tiempo para reaccionar, Emmanuel no pudo pedir nombre incluso de testigos que pudieron observar el ataque. Según explica, al momento en que se registró el ataque, únicamente estaban en la fila, sin intercambiar palabra con alguien más.

Tras la agresión, dijo, una mujer de lentes de alrededor de 50 años, le ofrece una disculpa y dice “mi hijo está mal”. Cuestiona entonces cómo es que como sociedad sabiendo que hay un riesgo se permite a familiares exponer a otras personas en espacios públicos como éste.

Joven de alrededor de 22 años de edad provocó esguinces y otras afectaciones a dos hombres que permanecían en fila para comprar al interior de una tienda | Foto: Cortesía

Consecuencias

El hombre quedó con esguince cervical, un desgarre muscular en la pierna derecha, aunado al daño psicológico y emocional por el que atraviesa.

“Tengo miedo de salir a la calle, de hacer fila en cualquier lugar, tengo miedo de ir a Soriana, o cualquier lugar comercial donde haya público. Tengo miedo de salir a trabajar”, expresó.

Emmanuel Solano señala que además se mantienen con temor sobre la enemistad o el odio que se pueda general después del proceso legal que inició contra el agresor.