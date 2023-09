Madre de estudiante agredido en el CCH denuncia intento de homicidio

"La agresión contra mi hijo Christian en la deportiva del CCH, que todos pudieron ver por un video, no fue solo una riña, fue un intento de asesinato, los agresores, entre los que se encuentran varios integrantes de la pandilla 'Los Kikes', iban preparados para eso", declaró la señora Pamela Jara en las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) en Durango capital, donde se realizó una manifestación para pedir justicia a las autoridades.

Te puede interesar: Reprueba rector de la UJED agresiones contra estudiante del CCH

Asimismo, indicó que ella cuenta con los videos originales, "con los audios y se escucha que le gritan te vamos a matar, por eso exijo justicia, que se castigue a los culpables, aunque los agresores sean menores de edad como mi hijo, deben pagar las consecuencias de lo que hicieron, esto no debe quedar impune, afortunadamente Christian se encuentra con vida, pero el objetivo que tenían era matarlo".

Christian se encuentra en casa recuperándose, aun trae golpes y presenta secuelas físicas y emocionales, “le duele la cabeza, se marea mucho, casi no duerme porque amanece asustado, me vomita, en ocasiones camina y se va de lado, él tiene miedo, siente que en cualquier momento lo van a agredir".

Jara señaló que cuando ocurrió el hecho se reunió con la fiscal del estado, Sonia Yadira de la Garza, "y salí conforme porque dijo que sí nos iban a apoyar, que se haría justicia, pues estaban buscando acabar con las pandillas, pero más tarde, ella misma, en una entrevista sobre el caso, minimizo las cosas, que no era nada de gravedad, que había sido agredido por ocho jóvenes y no 20, a quienes tampoco se podía castigar por ser menores de edad".

Un estudiante de 15 años fue brutalmente golpeado en las canchas de frontón del la unidad deportiva del CCH / Foto: captura de pantalla

Dijo que no le han informado sobre la investigación, o si hay detenidos, por eso hace el llamado a las autoridades, al gobernador, Esteban Villegas Villarreal, “espero que esto no se vuelva a repetir, ni con mi hijo, ni con otro estudiante, es feo llegar y ver a tu hijo casi muerto, yo no se lo deseo a ninguna mamá”.

También señaló que ya hay antecedentes de agresiones a otro compañero, pero que no denunció, y antecedentes de agresión contra Christian y su hermano, por esa misma pandilla, reconoció que pudo haberse generado la situación, porque su hijo visitaba a una jovencita que salió con un integrante de la pandilla, por eso pide más seguridad en el plantel y en todas las escuelas, para que queden libres de pandillas.

Vigilarán policías municipales de Durango el CCH / Foto: archivo | León Alvarado | El Sol de Durango

Por su parte el señor Raúl, padre de Christian, reitera los señalamientos de la madre, y dijo que se siente con mucha impotencia sobre lo que ocurrió, pues en el video se muestra claramente como fue agredido por varios jóvenes, y lo único que pide es justicia, pues su hijo no se ha recuperado, y está viviendo con miedo.









Alumnos del CCH piden mayor seguridad

Alumnos del CCH de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), se manifestaron con letreros en cartulinas y pancartas, para que se mejore la seguridad en la institución y que se haga justicia en el caso de la agresión contra el alumno Christian, y mostraron su solidaridad con los padres y familiares de su compañero.

Imagen ilustrativa | Los culpables pudieran recibir la máxima sanción, que es la expulsión / Foto: archivo | León Alvarado | El Sol de Durango

Rubí Viridiana Molina Escalante, declaró “no es solo es hacer ruido porque sí, a todos los compañeros y padres de familia, les decimos que pudo haber sido cualquier otro alumno, fue una pandilla un altercado de 20 personas contra un solo individuo de nuestra escuela”, no lo podemos permitir".

Los estudiantes rechazaron la violencia, acoso o golpes en la escuela, "no vamos a dejar solo a ningún alumno solo, ahora nos solidarizamos con Christian y su familia", y aseguró que desconoce si se involucraron alumnos en la agresión.

Vigilarán policías municipales de Durango el CCH / Foto: archivo | León Alvarado | El Sol de Durango

Finalmente dijo, "estamos pidiendo ciertas medidas de seguridad para el área deportiva, como mejor iluminación en la tarde, cámaras de videovigilancia en lugares estratégicos para identificar a las personas que ingresen, mejor registro de personas que entran a la unidad deportiva, porque aunque no entran tantas personas de fuera, siempre existe el riesgo".