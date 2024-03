Así fue la preparación de los actores para el Viacrucis viviente

Más de 50 personas -algunas de ellas con conocimientos actorales y otras no- se prepararon por meses para ser parte del Viacrucis viviente este Viernes Santo, que lleva a los duranguenses la representación de los Misterios dolorosos de Cristo, es decir, el recorrido de Jesús durante su Pasión.

Te puede interesar leer: ¿Cuál es el significado de la Semana Santa?

Erik Martínez, quien por segundo año consecutivo adoptó el personaje de Jesús, contó para El Sol de Durango, que hacer este papel le demanda varios retos, por ejemplo tener fortaleza física, mental y psicológica.

“Viendo a toda la gente que fue el año pasado, como 11 mil personas, entonces te das cuenta de la gran importancia en este tipo de representaciones" / Foto: Katia Gamero / El Sol de Durango

“Sí son muchas situaciones las que te tienes que plantear, sobre todo lo que se me hace más complicado y que todavía no entiendo, es que cuando te dan un personaje te identificas con él, pero personificar a un Dios, a un ser mágico, un revolucionario universal, si te preguntas ¿cómo se le hace?, si nunca has visto uno, si nunca has estado compaginando con alguien así. Eso es lo más complicado, el reto en los dos años en que he estado”.

Algo que también es difícil en su personaje es el momento de morirse dentro de esta historia, pues se trata de una situación que nadie ha experimentado, “no sabemos cómo morir”.

“Viendo a toda la gente que fue el año pasado, como 11 mil personas, entonces te das cuenta de la gran importancia en este tipo de representaciones" / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

Martínez abundó en que inicialmente intentó dejar de lado lo religioso para interpretar de mejor manera el personaje, pues si se dejaba llevar quizá no hubiera salido de la mejor manera.

“Viendo a toda la gente que fue el año pasado, como 11 mil personas, entonces te das cuenta de la gran importancia en este tipo de representaciones, es algo que está muy arraigado, y se busca darles lo mejor”, expresó.

“Viendo a toda la gente que fue el año pasado, como 11 mil personas, entonces te das cuenta de la gran importancia en este tipo de representaciones" / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

El papel de María lo llevó en sus manos, por segundo año, Cecilia Pizaña, quien resaltó la importancia de este personaje para ella. “Porque es la madre de Jesús, la que va a sufrir la pérdida de su hijo. Para mi es gratificante el desenvolverme en este papel”.

El reto, dijo, son los sentimientos que se dan alrededor de las escenas, el tener que hacerlo de la mejor manera posible. Pizaña contó que parte de su preparación es leer, ver películas y series que hablen de la Pasión de Jesús.

“Nos ponemos a meditar tal vez, a llenarnos de la palabra de Dios, pues también como personas nos sirve muchísimo”.

Para ella la escena más complicada y que le duele es cuándo crucifican a Jesús, y enseguida lo bajan y se lo entregan, calificó esa parte como terrible, pues llega a imaginarse que eso le pase con sus hijos realmente.

“Qué bonita es la madre, que hasta Dios quiso tener una”, expresó.

“Viendo a toda la gente que fue el año pasado, como 11 mil personas, entonces te das cuenta de la gran importancia en este tipo de representaciones" / Foto: Katia Gamero / El Sol de Durango

José de Jesús Ceniceros Ojeda personificó a Poncio Pilato, quien tomó una de las decisiones más importantes en la historia de la humanidad siendo que él no quería hacerlo. “Nos han dicho que Pilato era malo, pero no era tan malo. Tenía una esposa que siempre lo estuvo aconsejando”.

Dijo, no nada más es aprenderse el diálogo, sino informarse alrededor del personaje y en general de todo lo que se vivió con Jesús.

“Viendo a toda la gente que fue el año pasado, como 11 mil personas, entonces te das cuenta de la gran importancia en este tipo de representaciones" / Foto: Katia Gamero / El Sol de Durango

Sergio Muñoz Chávez fue parte de este Viacrucis viviente con el personaje de Caifás, y contó sobre lo que esto representó para él; es la segunda vez que lleva este papel.

“Mi madre se encontraba enferma, y yo sentía mucho peso, pero al estar ensayando, algo inexplicable me hizo sentir que ya no tenía esa carga. Me sentía más ligero con la carga de estar con la responsabilidad de cuidar a mi mamá”.

Explicó mientras tanto que en su personaje, que es el antagónico de Jesús, promueve la ejecución y crucifixión de él.

“Soy líder de los judíos, y es lo que procuramos, acabar con la vida de Jesús, pero sin marcharnos las manos de sangre, queremos que alguien más lo haga”.

“Viendo a toda la gente que fue el año pasado, como 11 mil personas, entonces te das cuenta de la gran importancia en este tipo de representaciones" / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

“Nosotros tratamos de no mancharnos las manos, sin embargo, en Pilatos hay algo muy bueno que es cuando él dice ‘yo soy inocente de este crimen, me lavo las manos’, y ahí grita el personaje que yo represento, Anás, ‘caiga su sangre sobre nosotros, y sobre nuestros hijos, y ahí se va entendiendo cómo la historia fue cambiando la perspectiva”, declaró por Arsenio Gerardo Soto Piña.

Es su segundo año también con este personaje, en el cual trata de documentarse con películas, a fin de adentrarse. Aunque reconoció que a veces le frustra algunas partes de su participación, por lo que conlleva la historia que vivió Jesús.

“Viendo a toda la gente que fue el año pasado, como 11 mil personas, entonces te das cuenta de la gran importancia en este tipo de representaciones" / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

Rodrigo Yoscil Cortes Amador actuó como uno de los centuriones romanos, aquellos que tienen que ir azotando a Jesús durante su recorrido; esto es la complicidad del personaje.

“Viendo a toda la gente que fue el año pasado, como 11 mil personas, entonces te das cuenta de la gran importancia en este tipo de representaciones" / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

“Tienes que desatenderte del lado humano, tienes que dejar las emociones. Hay una escena donde me toca quitar a María, la primera vez casi me quiebro porque hasta me acordé de mi mamá. En el momento uno se siente mal”.

Dijo, se hace a la idea que su papel es un soldado deshumanizado que no siente este tipo de cosas. Hay cierta culpa, lo cual les complica un poco.

“Tomarse las cosas como golpear o humillar a personajes, como un tipo de juego, quitarle lo real al asunto, y no tomárselo personal para que no se quede dentro”.

“Viendo a toda la gente que fue el año pasado, como 11 mil personas, entonces te das cuenta de la gran importancia en este tipo de representaciones" / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

Esta representación llega a la mirada de los duranguenses ante la colaboración con el Instituto Municipal del Arte y la Cultural (IMAC), además de Julieta Hernández, directora y personaje de Claudia Prócula, y finalmente Ricardo Cárdenas, coproductor y Centurión.

➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp

“Viendo a toda la gente que fue el año pasado, como 11 mil personas, entonces te das cuenta de la gran importancia en este tipo de representaciones" / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

En escena hay más de 50 actores, con quienes se inició desde el mes de enero con los ensayos y preparativos, pues se trata de una representación grande que requiere de mucha disciplina y dedicación, contó la directora.

“Mucha gente cuando ve el Viacrucis ve el producto final, pero hay mucho trabajo detrás. Semanas de trabajo, momentos complicados, la organización, cuadrar horarios de más de 50 personas, pero hay mucho compromiso con los actores”, declaró Ricardo Cárdenas. Resaltaron entonces la dedicación y valor de cada uno de los personajes.

“Viendo a toda la gente que fue el año pasado, como 11 mil personas, entonces te das cuenta de la gran importancia en este tipo de representaciones" / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

Este 2024, por primera vez, tras el recorrido de Jesús, se llegó a la Plaza IV Centenario, algo que nunca había sucedido, pero se tuvo que hacer así derivado que El Calvario se encuentra en remodelación.

Este fue también otro reto importante, pues los recursos materiales y el proceso fue distinto, demandó otras situaciones en las que se tuvo que poner atención.