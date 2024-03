Se cumplen 49 años del viacrucis viviente en el Templo de Nuestra Señora de los Ángeles

Con 49 años de tradición, el viacrucis viviente del Templo de Nuestra Señora de los Ángeles, es quizás el más antiguo y de mayor afluencia en la ciudad de Durango, pues una importante cantidad de duranguenses llegan hasta las inmediaciones del Parque Guadiana, para ser testigos de una representación más de la pasión y muerte de Jesús de Nazaret.

Como cada año, todo inicia desde el jueves santo, a las 19:30 horas, con la representación de la última cena, en la que Jesús se reúne con sus discípulos para celebrar la cena de la Pascua judía y de donde surge el rito que se lleva a cabo durante la celebración de la Eucaristía; mientras que en el Parque Guadiana se realiza la escenificación de la aprehensión y la oración en el huerto.

Destacan la participación de los jóvenes, como la de Erik González, quien desde lleva 14 años con una participación activa en el viacrucis / Foto: archivo / Lulú Murillo / El Sol de Durango

El viernes a las 10:00 horas, se da inicio con la representación del viacrucis viviente en la sede del Templo de Nuestra Señora de los Ángeles, con el juicio de Anás y Caifás, posteriormente se trasladan a la sentencia de Pilatos en el Parque Guadiana, “regresamos al templo y partimos hacia Dolores del Río, luego tomamos Negrete y Fanny Anitúa, para llegar nuevamente al templo con la crucifixión”, comentó Carlos Mancinas.





Al tratarse de un recorrido que en teoría no parece tan extenso, pero al estar bajo los intensos rayos del sol se vuelve pesado, recomiendan a los asistentes llevar hidratación y bloqueador solar. Asimismo se contará con accesos especiales para personas de la tercera edad, embarazadas, o con alguna discapacidad, “en dado caso que alguien no pueda estar en el sol o no pueda hacer el recorrido, también tendremos el rezo meditado del viacrucis al interior del templo”, comentó.

Entre 40 y 50 actores son los que participan en esta representación, a los que se suman otras 30 personas que apoyan en la logística / Foto: archivo / Lulú Murillo / El Sol de Durango

Entre 40 y 50 actores son los que participan en esta representación, a los que se suman otras 30 personas que apoyan en la logística, a quienes le tomó menos tiempo en comparación con otros años, para prepararse, pues como muchos de los actores ya son de años anteriores, conocen los diálogos y la dinámica a seguir.

“Ya tenemos algunas cosas de años pasados en escenografías, vestuarios, entonces el tiempo de preparación en este caso fue menor”, dijo, Carlos Mancinas, quien explicó que la mayoría de los actores y equipo de apoyo pertenecen a la comunidad, además durante las misas comienza a llegar más personas que se suman a la participación.

Destacaron la participación de los jóvenes, como la de Erik González, quien desde lleva 14 años con una participación activa en el viacrucis, primero bajo la representación del ladrón bueno y malo, posteriormente fue elegido para dar vida a Jesús, papel con el que lleva cerca de seis años.

Reconoció que se trata de uno de los papeles más importantes dentro de la historia, pues Jesús es reconocido más allá de la fe católica, como un gran personaje central que marcó un antes y un después en la historia del mundo, de ahí que su preparación está enfocada en la espiritualidad, la comunión, abstinencia y su preparación a través de la asistencia a los servicios religiosos para conocer más de la persona a la que está dando vida.













“Es una experiencia que estoy seguro que no la voy a volver a tener, con muchos sentimiento encontrados, sobre todo poder sentir un poco de lo que él sufrió, aunque nunca habrá comparación”, comentó el actor, quien señaló que el clima es el que juega en su contra debido a la intensidad del calor, como el del año pasado.