Aylín Díaz de León, la maquillista duranguense reconocida a nivel nacional

Actualmente el estado de Durango es un semillero de talentos que destacan en diversas disciplinas o actividades a nivel nacional e internacional, ya sea danza, música, deportes o aquellos estudiantes sobresalientes que han logrado poner el nombre de la entidad en lo más alto.

Sin embargo, estos reconocimientos son resultado de una combinación de talento, esfuerzo y disciplina, como es el caso de la joven Aylín Díaz de León, quien ha destacado a nivel nacional y logró colocar a Durango en el mapa en el ambiente del maquillaje.

Una familia de artistas...

Aylín proviene de una familia de artistas, en sus propias palabras relata que su abuela materna bailaba danza folclórica, mientras su papá era amante de la música y del dibujo, así como su mamá es artista. Fue así que desde muy pequeña se vio atraída por el arte en su diversas variantes, pero con el paso del tiempo ella lograría forjar su propio camino.

La joven duranguense proviene de una familia de artistas, un elemento que sin duda influyó para forjarse como artista del maquillaje./ Foto: Wendy Luna | El Sol de Durango

"Mi mamá es egresada de la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías (EPEA) del estado de Durango, para mí ahí empieza todo, porque al graduarse ella empieza a dar clases en la Casa de Iniciación al Arte y la Cultura (CIAC) de Durango, y como no tenía quién me cuidara ella me llevaba a acompañarla", destaca la joven.

Señala que desde que tenía cuatro años de edad pasó por todos los talleres que se ofrecían en el CIAC, como danza, piano y pintura, el cual considera fue su primer contacto real con el arte. Sin embargo, su contacto con el arte no se limitaba a las clases pues destaca que en su hogar su mamá seguía pintando y estudiando, algo que la impresionó desde niña.

La joven señala que para ella era una experiencia muy enriquecedora porque su madre le hacía disfrutar el arte, "nuestra ropo, nunca podíamos tener algo limpio siempre estábamos manchada de pintura, de óleo, nuestro cuarto siempre olía a pintura. Fue algo muy bonito".

Describe la relación con su mamá como la más importante en su vida, además del apoyo que tiene de su familia la ha enriquecido e impulsado siempre a escribir su propia historia.

La joven duranguense proviene de una familia de artistas, un elemento que sin duda influyó para forjarse como artista del maquillaje./ Foto: Wendy Luna | El Sol de Durango

Encontrar mi camino

Cuando Aylín cursaba la preparatoria dice que fue una época en la que se rebeló en cuanto a qué carrera elegir, "yo le decía a mi mamá que yo no quería estudiar nada relacionado con el arte y ella siempre me decía que estaba bien. Y es que todos mis días en la casa el arte era desayuno, comida y cena".

Y aunque ella intentó alejarse de este camino, finalmente volvería a reencontrarse con el arte y hacer las paces, para de la mano forjar su camino. En el año de 2017 comenzó a llamarle la atención el maquillaje de fantasía ya que vio que su mamá se había comenzado a involucrar con esta técnica.

"Vi que mi mamá subió a Facebook las fotos del maquillaje de unas catrinas, y yo intrigada le pregunte al respecto. Le dije, qué onda mamá, qué material es ese, porque yo lo desconocía", relata.

Su mamá comenzó a explicarle acerca de la técnica y los materiales que se emplean, para este punto su curiosidad era muy grande así que Aylín comenzó a investigar y a practicar este arte. Finalmente decidió emprender un negocio al realizar maquillajes para Halloween.

Galleta de jengibre! ✨🍪💀 . . Otra clase con @alex_huga donde la verdad me divertí muchísimo! Un poco atrasado mi... Publicado por Aylín Diaz de Leon en Jueves, 7 de enero de 2021

Para 2018 la duranguense ya contaba con más clientes y se había abastecido de material para su negocio. Y en el año de 2019 comenzó a realizar trabajos más avanzados que requerían una capacidad más desarrollado. "He ido desbloqueando niveles a lo largo de estos años y al final han sido como retos que yo he ido logrando".

Justamente en el mes de noviembre de 2019 la joven tomó un curso con el estudio GoFx, de Edgar Ruiz Gonzales, con el cual cambió su vida. En sus propias palabras destaca que "me cambió la vida, hay un antes y un después, porque ese curso es ya es en efectos especializados".

Tras concluir el curso llegó el año 2020 y consigo la pandemia por la Covid-19, por lo que Aylín vivió una experiencia de frustración al lidiar con el confinamiento social. Pero la joven encontró una solución y tornó toda su energía en crear nuevos maquillajes.

Fue así que se puso como meta realizar un maquillaje nuevo por semana, a la par creó una página en Facebook donde comenzó a compartir sus trabajos semanales y rápidamente se popularizó entre los internautas, incluso personas del ámbito comenzaron a seguir de cerca su trabajo.

A la par que su trabajo crecía en internet Aylín encontró un concurso de la marca Mehron, el cual consistía en enviar el portafolio de trabajo y en las semanas siguientes anunciarían a los seleccionados. "Dos semanas después el organizador del concurso me llamó personalmente para anunciarme que era una de las seleccionadas.

Al menos 695 personas enviaron su portafolio y finalmente solo seleccionaron 50, conformen avanzaban las fases se reducía el número de participantes hasta que finalmente quedaron 10 personas. Tras un trabajo arduo y el apoyo de los internautas la duranguense finalmente obtuvo el tercer lugar en el concurso.

"Me cambió la vida después de ese concurso y fue una experiencia muy bonita, mil veces la volvería a repetir". Para concluir, Aylín exhorta los lectores a seguir su pasión, trabajar en ella y siempre atreverse a mostrarle al mundo su talento.